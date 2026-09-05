Pogledajte što svjetske agencije pišu o velikom prosvjedu u Zagrebu protiv ilegalnog odlaganja otpada

"Želim lijepu, čistu i zdravu Hrvatsku za svoju djecu, u kojoj mogu piti vodu s bilo koje slavine u zemlji", rekla je za AFP Katarina Kenda, koja je došla na prosvjed sa svoje troje djece. "Ovo je vrlo ozbiljan incident i mora ga se zaustaviti sada, prije nego što cijela Hrvatska završi zatrpana otpadom."