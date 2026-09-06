prijavit će ih policiji
Poznati književnik pozvao na prosvjed za Liku, sad mu prijete: Zazivaju moju smrt, dosta je
Poznati hrvatski književnik i karikaturist Damir Karakaš našao se posljednjih dana na meti brojnih uvreda i prijetnji na društvenim mrežama.
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Ličanin iz Brinja o svemu je javno progovorio na Facebooku te najavio da će slučaj prijaviti policiji. Čini se da je povod za lavinu negativnih reakcija bio njegov poziv na prosvjed za Liku. Karakaš je na Facebooku napisao da mu je, nakon svega što se dogodilo, jednostavno "dosta", piše Slobodna Dalmacija.
Književnik tvrdi da je posljednjih dana izložen velikom broju komentara u kojima pojedinci zazivaju njegovu smrt, ali i brojnim izrazito pogrdnim uvredama.
Posebno ga je, kako se može iščitati iz njegove objave, pogodilo to što iza takvih komentara, prema njegovim riječima, ne stoje anonimni internetski botovi, već stvarni ljudi.
"Ne, to nisu botovi nego obični ljudi koji ujutro kupuju perece", napisao je Karakaš.
Istaknuo je i da je potpuno izvan politike. "Potpuno sam van politike, kad čujem riječ politika kao da sam ugazio u govno", poručio je.
Dodao je da inače ne daje intervjue, osim što je ovih dana razgovarao s Hinom povodom svoje nove izložbe.
Pregledavao profile ljudi koji ga vrijeđaju
U drugoj objavi Karakaš je opisao kako je, prije odlaska u policiju, počeo pregledavati profile ljudi koji mu ostavljaju uvredljive komentare. Tvrdi da je među njima pronašao i ljude koji javno ističu domoljublje i vjeru, a istodobno mu upućuju najteže uvrede.
Kao jedan od primjera naveo je ženu za koju tvrdi da ima unuke, putuje i na društvenim mrežama objavljuje vjerski sadržaj, dok je njemu, kako navodi, ispod objave o njegovoj izložbi napisala da je "govno" i "maloumnik". Dodao je i da je na komentare u kojima ga se naziva pogrdnim političkim etiketama ostavljala reakcije podrške.
Karakaš je posebno istaknuo da takve komentare mogu vidjeti i članovi njegove obitelji. "Ne razumije da to sve gledaju i moja djeca", napisao je.
Podsjetio je i da je dvije godine proveo u ratu, na prvim crtama, braneći svoju kuću.
U nastavku objave zapitao se tko su ljudi koji se, kako kaže, uključuju u takvo internetsko nasilje. "U tramvaju, na ulici, nitko da me pogleda u oči", napisao je, opisujući razliku između ponašanja na internetu i u stvarnom životu.
Karakaš je posljednjih dana u Zagrebu, gdje je u sklopu Festivala svjetske književnosti otvorio svoju izložbu u Galeriji Šira, nakon čega je posjetitelje pozvao i na prosvjed za Liku. Slučaj je, pišs Slobodna Dalmacija, odlučio prijaviti policiji.
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