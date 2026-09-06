Poznati književnik pozvao na prosvjed za Liku, sad mu prijete: Zazivaju moju smrt, dosta je

Kao jedan od primjera naveo je ženu za koju tvrdi da ima unuke, putuje i na društvenim mrežama objavljuje vjerski sadržaj, dok je njemu, kako navodi, ispod objave o njegovoj izložbi napisala da je "govno" i "maloumnik". Dodao je i da je na komentare u kojima ga se naziva pogrdnim političkim etiketama ostavljala reakcije podrške.