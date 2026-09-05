Tri Sokratove poruke o sreći: Jednu već stoljećima potpuno pogrešno razumijemo

Ilustracija: Jonathan Cooper/Pexels / Jonathan Cooper

Što čovjeka zapravo čini sretnim? Ako bismo pitali Sokrata, odgovor ne bi bio ni novac, ni društveni status, ni uspjeh. Za slavnog grčkog filozofa sreća je prije svega bila posljedica načina na koji čovjek živi.

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Sokrat iza sebe nije ostavio nijedan vlastiti zapis, pa njegove stavove danas poznajemo prvenstveno kroz djela Platona i Ksenofonta. Ipak, iz njihovih zapisa jasno je da je smatrao kako dobar život počiva na znanju, vrlini i stalnom preispitivanju vlastitih odluka.

Novac i uspjeh nisu najvažniji

U Ateni Sokratova vremena bogatstvo, politički utjecaj i društveni položaj imali su veliku važnost. Sam filozof, međutim, živio je skromno i upozoravao da čovjek ne postaje automatski bolji zato što ima više novca, piše Krstarica.com.

To ne znači da je smatrao bogatstvo nečim lošim. Problem nastaje kada materijalne stvari postanu najvažniji životni cilj.

Prema Sokratovu shvaćanju, čovjek bi najprije trebao brinuti o vlastitom karakteru, vrlini i "duši", a tek potom o bogatstvu i drugim vanjskim dobrima.

Drugim riječima, nije presudno koliko imamo, nego što s onime što imamo radimo.

Mudrost nije u tome da znamo što više činjenica

Sokrat mudrost nije shvaćao kao gomilanje znanja. Za njega je puno važnije bilo znati razlikovati ono što je doista dobro od onoga što samo na prvi pogled izgleda privlačno.

Novac, primjerice, može biti koristan, ali bez razuma može čovjeka odvesti u loše odluke. Zdravlje je vrijedno, ali bez umjerenosti ni ono samo po sebi ne jamči dobar život. Isto vrijedi i za uspjeh – ako ga ne prati karakter, ne mora donijeti zadovoljstvo.

Zato je Sokrat radije postavljao pitanja nego ljudima nudio gotove odgovore. Njegova poznata svijest o vlastitom neznanju nije bila znak slabosti, nego početak preispitivanja vlastitih uvjerenja.

Znati što je ispravno nije isto što i tako živjeti

Upravo se ova Sokratova ideja danas često previše pojednostavljuje.

Sokrat je povezivao znanje o dobru s ispravnim djelovanjem, no sama teorijska spoznaja nije dovoljna. Čovjek može znati što bi bilo dobro za njega, a ipak postupati suprotno.

Znamo da bismo trebali ranije otići spavati, ali u ponoć još uvijek gledamo u mobitel. Znamo da moramo obaviti neugodan razgovor, ali ga iz dana u dan odgađamo. Možemo savršeno objasniti što bi bilo ispravno, a zatim učiniti upravo suprotno.

Upravo taj raskorak između onoga što smatramo dobrim i načina na koji doista živimo jedna je od ključnih tema Sokratove filozofije.

Što nam Sokrat može reći i danas?

Sokratova poruka nije bila da čovjek treba odbaciti novac, živjeti u siromaštvu ili se odreći materijalnih stvari. Njegova je poruka bila da vanjska dobra sama po sebi nisu dovoljna za kvalitetan i ispunjen život.

Bogatstvo, ugled i uspjeh mogu nestati kada se okolnosti promijene. Karakter, mudrost i način na koji donosimo odluke puno su dublji temelji života.

Možda upravo zato Sokratove ideje i danas zvuče aktualno. U svijetu koji sreću često povezuje s novcem, statusom i uspjehom, njegova filozofija podsjeća na nešto jednostavno: nije najvažnije koliko imamo, nego kakvi smo dok to imamo i kako živimo.

Sokrat je oko 399. godine prije Krista osuđen na smrt te je pogubljen ispijanjem kukute. Prema Platonovu prikazu, ostao je vjeran svojim uvjerenjima i nije ih se odrekao kako bi spasio vlastiti život.