Nenad Periš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije upozorio je da su izmjerene vrijednosti lebdećih čestica višestruko više od uobičajenih. Prema europskoj skali od jedan do šest, trenutačne vrijednosti nalaze se između dva i tri, što se smatra povišenim, ali još uvijek znatno ispod razine koja bi predstavljala ozbiljnu opasnost za zdrave osobe.