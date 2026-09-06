"bijela tmina"
FOTO, VIDEO / Gori u BiH, Hrvatska poslala kanadere. Dim prekrio Dalmaciju, objavljeni rezultati kakvoće zraka
Gusti dim s velikih požara u susjednoj Bosni i Hercegovini, nošen vjetrom, u nedjelju je stigao do Dalmacije. Dim se proteže područjem od Splita do Pelješca, a vidljiv je i s pojedinih otoka.
Vatrogasci upozoravaju da građani zbog pojave dima ne bi trebali nepotrebno opterećivati njihove telefonske linije pozivima. Kako je objavljeno, vjetar je počeo snažnije puhati u subotu navečer i dim s požarišta u BiH počeo je donositi prema hrvatskoj obali.
Vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević rekao je da dim izgleda poput "bijele tmine", a na pojedinim se područjima osjeti i miris paljevine. Njegovo trajanje zasad se ne može predvidjeti jer će sve ovisiti o smjeru i jačini vjetra.
Prema navodima vatrogasaca iz Imotskog i Makarske, dim u Dalmaciju stiže s velikog požarišta koje zahvaća područje između Tomislavgrada i Rame.
Čestice u zraku višestruko iznad uobičajenih
Zbog situacije je obavljeno mjerenje kvalitete zraka na području Splitsko-dalmatinske županije, uključujući otoke.
Nenad Periš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije upozorio je da su izmjerene vrijednosti lebdećih čestica višestruko više od uobičajenih. Prema europskoj skali od jedan do šest, trenutačne vrijednosti nalaze se između dva i tri, što se smatra povišenim, ali još uvijek znatno ispod razine koja bi predstavljala ozbiljnu opasnost za zdrave osobe.
Ipak, stručnjaci preporučuju dodatni oprez osjetljivim skupinama.
Starije osobe, mala djeca te osobe s respiratornim bolestima i alergijama trebale bi izbjegavati boravak na otvorenom, a ako moraju izlaziti, preporučuje se korištenje zaštitne maske.
Za zdrave osobe veći bi rizik postojao tek kada bi vrijednosti dosegnule najvišu razinu na navedenoj europskoj skali. Trenutačno su izmjerene vrijednosti višestruko niže od toga.
Hrvatska poslala kanadere u BiH
Hrvatska je odlučila pomoći susjednoj Bosni i Hercegovini u gašenju velikog požara.
Dva protupožarna zrakoplova Canadair CL-415 s posadama Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u nedjelju su iz Zemunika poletjela prema općini Prozor-Rama, gdje pomažu u borbi protiv vatrene stihije.
Odluku o slanju kanadera donio je ministar obrane Ivan Anušić, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je odobren angažman hrvatskih Oružanih snaga u pružanju humanitarne pomoći u gašenju požara u inozemstvu.
Riječ je o trećem ovogodišnjem angažmanu hrvatske protupožarne eskadrile u inozemstvu, a drugi put ove godine hrvatski kanaderi pomažu Bosni i Hercegovini.
Veliki požar koji se širi područjem između Kupresa, Tomislavgrada i Prozor-Rame ni u nedjelju ujutro nije bio pod kontrolom. Tijekom noći vatra je promijenila smjer i dodatno se proširila prema tomislavgradskom području.
U gašenju požara sudjeluje i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, objavila je Hercegovina info.
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