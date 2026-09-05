Boris Rašeta: U HDZ-u vlada nervoza kakvu nisam osjetio tijekom posljednjih deset godina

"Ova se afera potpuno razlikuje od svih drugih HDZ-ovih afera. Naučili smo da se, kao u slučaju Fimi medije, ogromne količine novca nose u crnim kožnim torbama ili kutijama za hrenovke. Kada mi je kolega Rajković rekao da se novac nosi u crnim kožnim torbama, mislio sam da je to znanstvena fantastika, da je izmišljotina. Pokazalo se da nije. Svi ti milijuni postali su apstraktni i daleki, svakog smo dana bombardirani takvim stvarima. Gospićka afera je jasna i neposredna opasnost, "clear and present danger". To je nešto potpuno drukčije jer je jasno da je u opasnosti okoliš jedne od najčišćih hrvatskih regija. Ta afera ima mnogo sličnosti s nadstrešnicom u Novom Sadu, samo što ovdje još nema mrtvih. Riječ je o odgovornosti i sustavu te o tome da se cijelo društvo, i lijevo i desno, pobunilo protiv anticivilizacijskih postupaka."