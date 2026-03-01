Napad na Iran bi mogao jako negativno utjecati na Kinu

Za sada se očekuje da će Peking nastaviti pozivati na obustavu napada, poticati smirivanje napetosti i povratak pregovorima svih strana. Ako se sukob idućih dana dodatno zaoštri, Kina će vjerojatno snažno inzistirati na tome da se izbjegne ometanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac te da se osigura sloboda plovidbe kroz taj ključni pomorski prolaz.