VELIKI PROBLEM

Napad na Iran bi mogao jako negativno utjecati na Kinu

author
N1 Info
|
01. ožu. 2026. 11:09
vojni brod, hormuški tjesnac
Ilustracija: AFP PHOTO / US Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Logan C. Kellums

Ako bi se Hormuški tjesnac zatvorio, to bi predstavljalo snažan udarac za Kinu. Taj je rizik očito dio kalkulacija Pekinga kada objavljuje priopćenja u kojima izražava zabrinutost zbog eskalacije sukoba i njegova širenja na cijelu regiju.

Kina ne bi željela zatvaranje Hormuškog tjesnaca jer bi to ozbiljno ugrozilo njezinu energetsku sigurnost, prenosi Al Jazeera.

Iako Kina ne objavljuje točne podatke, poznato je da nafta čini oko petine njezine ukupne potrošnje energije. Oko 70 posto nafte uvozi, a procjenjuje se da 40 do 50 posto tog uvoza dolazi iz zemalja Zaljeva – ne samo iz Irana, nego i iz Saudijske Arabije, Kuvajta i Iraka.

Gotovo sva ta nafta prolazi kroz Hormuški tjesnac. Njegovo zatvaranje tako bi dovelo u pitanje oko pet do sedam posto ukupne kineske opskrbe energijom. To ne bi bilo katastrofalno, ali bi imalo značajan učinak.

Svako zatvaranje zasigurno bi izazvalo poremećaje, premda ne bi bilo potpuno neočekivano. Kina posljednjih tjedana pomno prati rast napetosti i vjerojatno razrađuje krizne planove. Peking bi mogao pokušati nabaviti više nafte od drugih partnera, poput Rusije ili Kazahstana. Ako bi bilo nužno, mogao bi posegnuti i za strateškim zalihama nafte, no to bi vjerojatno bila krajnja mjera.

Za sada se očekuje da će Peking nastaviti pozivati na obustavu napada, poticati smirivanje napetosti i povratak pregovorima svih strana. Ako se sukob idućih dana dodatno zaoštri, Kina će vjerojatno snažno inzistirati na tome da se izbjegne ometanje plovidbe kroz Hormuški tjesnac te da se osigura sloboda plovidbe kroz taj ključni pomorski prolaz.

Teme
Hormuški tjesnac kina napad na iran

