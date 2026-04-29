Napad nožem u Londonu: Dvije osobe izbodene, uhićen muškarac

Britanska policija uhitila je muškarca nakon što su dvije osobe izbodene u dijelu sjevernog Londona s velikom židovskom populacijom, priopćila je u srijedu židovska organizacija, u jeku vala antisemitskih napada u glavnom gradu.
Oglas
Lokalna židovska zaštitarska organizacija Shomrim objavila je na društvenoj mreži X da je muškarac viđen kako trči s nožem u četvrti Golders Green i pokušava napasti židovske prolaznike, prije nego što su ga njezini pripadnici svladali.
Policija je upotrijebila elektrošoker kako bi ga zaustavila, navela je organizacija. Policija nije odmah odgovorila na upit za komentar. Premijer Keir Starmer rekao je u parlamentu da je incident „duboko zabrinjavajući“.
Fotografije s mjesta događaja objavljene na internetu prikazuju hitne službe kako stoje nad osobom koja leži na ulici. Shomrim je naveo da su dvije izbodene osobe prebačene u bolnicu.
Tijekom posljednjeg mjeseca londonska policija uhitila je više od dvadeset osoba u sklopu istraga napada na objekte povezane sa židovskom zajednicom, uključujući paljenje vozila hitne pomoći i pokušaje podmetanja požara u sinagogama.
Policija je priopćila da istražuje moguće veze s Iranom s nekim od tih incidenata, a proiranska skupina Harakat Ašab al-Jamin al-Islamija (HAYI) preuzela je na društvenim mrežama odgovornost za neke od najnovijih napada.
Dužnosnici su nedavno upozorili da Iran nastoji koristiti kriminalne skupine za provođenje neprijateljskih aktivnosti u Ujedinjenom Kraljevstvu.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas