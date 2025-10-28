Oglas

Napadač uhićen

Napad nožem u Londonu: Muškarac preminuo, dvije osobe ozlijeđene

N1 Info
28. lis. 2025. 13:44
Muškarac star 49 godina preminuo je nakon napada nožem u ulici Midhurst Gardens u Uxbridgeu, u ponedjeljak oko 17 sati. Još jedan muškarac, star 45 godina, i 14-godišnji dječak također su ozlijeđeni.

Policija je dojavu o napadu nožem u Midhurst Gardensu primila oko 17 sati, a na mjesto događaja stigle su ekipe Hitne pomoći i tim za traume iz londonske zračne hitne službe, javlja Sky News.

Prema priopćenju policije, 49-godišnji muškarac je na mjestu događaja dobio liječničku pomoć zbog ubodnih rana, no preminuo je od zadobivenih ozljeda.

Njegova obitelj obaviještena je o tragediji i pružena im je podrška posebno obučenih policijskih službenika.

Drugi muškarac, star 45 godina, zadobio je teške i trajne ozljede te se trenutno nalazi na bolničkom liječenju.

Četrnaestogodišnji dječak također je ozlijeđen u napadu, no policija je potvrdila da njegove ozljede nisu opasne po život niti će imati trajne posljedice.

"Na mjestu događaja pružili smo pomoć ukupno trojici ozlijeđenih. Jednog pacijenta prevezli smo u centar za teške traume, no, nažalost, unatoč naporima naših timova, osoba je proglašena mrtvom na mjestu događaja“, priopćio je glasnogovornik londonske Hitne pomoći.

"Treću smo osobu pregledali i otpustili na mjestu događaja“, dodali su.

Napadač uhićen

Muškarac star 22 godine uhićen je na licu mjesta pod sumnjom za ubojstvo i pokušaj ubojstva.

Policajci su tijekom uhićenja upotrijebili elektrošoker, a osumnjičeni je preventivno prevezen u bolnicu. Nije ozlijeđen te je nakon pregleda prebačen u policijski pritvor.

Teme
London Policija

