stigla osveta
VIDEO / Napadnuta najveća ruska rafinerija nafte
Dronovi su napali rafineriju nafte u ruskom Omsku. Lokalni stanovnici izvijestili su o dvjema eksplozijama i dimu koji se uzdiže iznad postrojenja, a guverner Omske oblasti potvrdio je napad.
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Svjedoci su naveli da su se tijekom napada čule najmanje dvije eksplozije. Također su izvijestili o dimu koji izlazi iz dimnjaka rafinerije u Omsku.
„Rafinerija u Omsku je napadnuta. Iz dimnjaka izlazi dim. Čule su se dvije eksplozije“, rekli su lokalni stanovnici, a prenose ukrajinski mediji.
Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko izjavio je da ruska protuzračna obrana navodno odbija napad dronovima. Prema njegovim riječima, operativne službe u regiji stavljene su u stanje visoke pripravnosti.
❗️❗️The Omsk Oil Refinery has reportedly been hit after a drone attack lasting around four hours. The facility, Russia’s largest oil refinery, is more than 2,500 km from Ukraine. Earlier reports said Ukrainian FP-1 drones were targeting the site. #Russia https://t.co/nSaYoHZFZO— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 8, 2026
Prije napada u Omskoj oblasti proglašena je uzbuna zbog opasnosti od dronova. U zračnoj luci Omsk uvedena su privremena ograničenja slijetanja i polijetanja zrakoplova.
Rafinerija u Omsku jedna je od najvećih rafinerija nafte u Rusiji. U srpnju ove godine postrojenje je već bilo meta napada ukrajinskih dronova, nakon čega je njegov rad bio potpuno obustavljen.
Ukraine reportedly struck Russia’s Omsk oil refinery, located beyond the Ural Mountains, more than 3,000 km from the Ukrainian border. It is Russia’s largest oil refinery. https://t.co/cY6xGxqSHY— Clash Report (@clashreport) October 8, 2026
Podsjetimo, u noći na četvrtak, 8. listopada, ukrajinske obrambene snage, prema preliminarnim podacima, napale su dva važna industrijska postrojenja u Rusiji – rafinerijski kompleks Gazprom Neftekhim Salavat u Baškortostanu i tvornicu Sasta u Rjazanjskoj oblasti.
Na području obaju postrojenja prijavljeni su požari.
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