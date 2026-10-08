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stigla osveta

VIDEO / Napadnuta najveća ruska rafinerija nafte

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N1 Info
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08. lis. 2026. 16:17
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Omsk
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Dronovi su napali rafineriju nafte u ruskom Omsku. Lokalni stanovnici izvijestili su o dvjema eksplozijama i dimu koji se uzdiže iznad postrojenja, a guverner Omske oblasti potvrdio je napad.

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Svjedoci su naveli da su se tijekom napada čule najmanje dvije eksplozije. Također su izvijestili o dimu koji izlazi iz dimnjaka rafinerije u Omsku.

„Rafinerija u Omsku je napadnuta. Iz dimnjaka izlazi dim. Čule su se dvije eksplozije“, rekli su lokalni stanovnici, a prenose ukrajinski mediji.

Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko izjavio je da ruska protuzračna obrana navodno odbija napad dronovima. Prema njegovim riječima, operativne službe u regiji stavljene su u stanje visoke pripravnosti.

Prije napada u Omskoj oblasti proglašena je uzbuna zbog opasnosti od dronova. U zračnoj luci Omsk uvedena su privremena ograničenja slijetanja i polijetanja zrakoplova.

Rafinerija u Omsku jedna je od najvećih rafinerija nafte u Rusiji. U srpnju ove godine postrojenje je već bilo meta napada ukrajinskih dronova, nakon čega je njegov rad bio potpuno obustavljen.

Podsjetimo, u noći na četvrtak, 8. listopada, ukrajinske obrambene snage, prema preliminarnim podacima, napale su dva važna industrijska postrojenja u Rusiji – rafinerijski kompleks Gazprom Neftekhim Salavat u Baškortostanu i tvornicu Sasta u Rjazanjskoj oblasti.

Na području obaju postrojenja prijavljeni su požari.

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Teme
omsk rusija ukrajina rafinerija nafte rat u ukrajini

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