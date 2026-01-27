Napetosti u Iranu rastu: SAD razmatra vojni udar

Ponovno raste napetost na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države, čini se, ne odustaju od rušenja oslabljenog iranskog režima. U regiju su stigli i nosač zrakoplova "Abraham Lincoln" te nekoliko razarača.
Kako tvrde zapadni mediji, razmatra se više opcija udara na iranske dužnosnike i vojne zapovjednike koje Washington smatra odgovornima za smrt tisuća prosvjednika u protuvladinim prosvjedima. Napad je moguć već ovaj tjedan.
Američki nosač zrakoplova Abraham Lincoln, u pratnji ratnih brodova, stigao je u područje odgovornosti američkog Središnjeg zapovjedništva u zapadnom Indijskom oceanu. U slučaju da Bijela kuća zapovijedi napad na Iran, mogu djelovati za dan-dva.
Nagađanja o napadu poklapaju se s Pentagonovom objavom nove obrambene strategije. Iran je, tvrde, pretrpio ozbiljne neuspjehe posljednjih mjeseci, no ne namjerava odustati od obnove konvencionalne snage i želje da se domogne nuklearnog oružja.
Američka obrana od ove 2026. prioritet daje vlastitoj državi, zapadnoj hemisferi i Indo-pacifičkoj regiji. Europu zbog slabljenja njezine ekonomske moći, tretira se kao područje od sekundarne važnosti, prenosi HRT.
Iz Teherana poručuju da su spremni na mogući američki napad.
- Kretanje ratnog broda neće utjecati na volju ili odlučnost Irana. Imamo i odlučnost i punu sposobnost obraniti zemlju. Sasvim je jasno da ćemo, suočeni s agresijom ili prijetnjom, odgovoriti odlučno, sveobuhvatno i punom snagom, poručio je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei.
Inflacija i sankcije potresaju iransko gospodarstvo
Četiri desetljeća sankcija izazvala su tešku gospodarsku krizu u Iranu. Zbog nje su, potkraj prosinca, izbili neredi koji su u siječnju nasilno ugušeni. Kriza je utihnula, no nije se smirila.
Inflacija je gotovo 60 posto. Nacionalna valuta potonula je. Jedan dolar jutros se prodavao za čak milijun i pol rijala.
- Američke sankcije, započete prije nekoliko godina, sada su se pojačale i prouzročile brojne probleme u transferu tehnologije i trgovine s inozemstvom. Ozbiljno su utjecale na iransku industriju, povećavajući troškove proizvodnje i uzrokujući rast cijena, kazao je Mehdi Kashani iz Teherana.
Mnogi su nezadovoljni aktualnim klerikalnim vodstvom koje je na vlasti od 1979., no protive se stranim intervencijama.
- Ne možemo prodati svoje sugrađane i vlastitu zemlju drugima. Možda imamo neke ekonomske probleme i pred nama je zaista teško vrijeme, ali nikada nećemo strancima prodati svoju zemlju, poručuje Fadaee iz Teherana.
Libanonski Hezbollah poručio je da je spreman Irancima pružiti potporu. Svaki napad na ajatolaha Hameneija smatrat će se objavom rata šijitima.
