"Svima su pucali u glavu”: Iranka opisala užase koji se događaju na ulicama Teherana
Mlada Iranka otkrila je čemu je svjedočila na ulicama Teherana prije nego što je uspjela pobjeći za Dubai.
Pet dana većina Iranaca nije mogla kontaktirati s vanjskim svijetom. Tek sada počele su se vraćati ograničene telefonske veze.
Ova žena, koja strahuje za sigurnost članova obitelji koji su još uvijek u Iranu, zatražila je da njezin identitet ne bude otkriven. Vjeruje da ono što je vidjela zaslužuje znati cijeli svijet. Njeno svjedočanstvo prenosi skynews.
"Svima su pucali u glavu”, kaže opisujući prosvjede koji su svake večeri izbijali u njezinu susjedstvu na sjeveru Teherana.
"Mislim da u zatvorima više nemaju mjesta, pa nas jednostavno ubijaju.”
Jednom mladiću su pucali ravno u glavu
Ona je napustila Iran u nedjelju navečer, nakon nekoliko dana sve snažnijih nemira koji su započeli u četvrtak, kada je velik dio zemlje izgubio kontakt s vanjskim svijetom.
Svake večeri, kaže, prosvjednici su se okupljali na ulicama. Drugi su s prozora svojih stanova uzvikivali: "Smrt Khameneiju” i "Vratite Rezu Pahlavija”, pozivajući na kraj Islamske Republike i povratak šaha.
"Bilo je jako puno ljudi koje su zaprašivali suzavcem. Peklo nas je po usnama i očima”, kaže.
"Vidjela sam dvojicu mladića kraj jedne džamije. Jednom od njih pucali su ravno u glavu.
Sakrili smo se u sporednoj ulici. Kada smo se nekoliko minuta kasnije vratili, tijela više nije bilo.”
Dodala je i da su ubijeni ljudi koje je osobno poznavala.
"Rođak moje prijateljice pogođen je pet puta. Umro je."
Posljednjih dana iranske vlasti inzistiraju na tome da je situacija "pod kontrolom”. Svjedočanstvo ove žene prikazuje sasvim drukčiju sliku.
Ne prosvjeduju samo mladi
Ispričala je kako su ulice tijekom dana mirne, a kad padne noć ispunjene ljudima.
U petak je, kaže, područje oko Sveučilišta u Teheranu nalikovalo ratnoj zoni. U subotu i nedjelju prosvjedi su počinjali još ranije – oko 18 sati.
"Nisu to bili samo mladi ljudi. Bilo je starijih, vjernika, žena koje nose hidžab. Čak su i vrlo pobožni ljudi prosvjedovali i pozivali na povratak šaha.”
Ona ima dvojno državljanstvo i već je ranije planirala napustiti Iran. Njezin izvorni let bio je otkazan.
Kako je pristup internetu bio prekinut, u nedjelju je osobno otišla u zračnu luku kako bi provjerila može li otići iz zemlje.
Nakon što je osigurala mjesto na letu iranske zrakoplovne kompanije, majka ju je preklinjala da izbriše fotografije i snimke koje je napravila tijekom prosvjeda. Na njima su bile krvave ulice i mrtva tijela.
Na izlaznim vratima, kaže, prišao joj je pripadnik iranskih sigurnosnih službi.
"Znao je moju konačnu destinaciju. Pitao me koliko dugo ondje živim i zašto. Zatražio je da vidi moj mobitel i pregledavao je fotografije.Bila sam prestravljena – imala sam osjećaj da zna sve o meni.”
Vjeruje da bi, da su pronađene snimke, bila zatvorena na neodređeno vrijeme.
Poput mnogih Iranaca, i ona želi međunarodnu intervenciju – uključujući i onu Sjedinjenih Američkih Država.
