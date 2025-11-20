Ekipa N1 na Zapadnoj obali
Izraelski doseljenici na Zapadnoj obali su - izvan zakona...
Ekipa N1 televizije - reporter Hrvoje Krešić i producentica Nera Valentić prošlog tjedna boravili su na Bliskom istoku i obišli Zapadnu obalu - Ramalu, Jeruzalem, Betlehem, okolicu Hebrona. Tamo su snimili čitav niz zanimljivih razgovora i reportaža.
Koliko je bilo zahtjevno organizirati ovakvo putovanje?
"Na prvi pogled se može slobodno kretati, ali je vrlo nepredvidljivo kako, gdje i koliko ćeš se moći slobodno kretati. Checkpointa je nebrojeno puno po Zapadnoj obali, služe da bi se ograničilo kretanje Palestincima. Bili smo u cijelom programu uglavnom s Palestincima i tako je i nama kretanje bilo nepredvidljivo i vrlo često ograničeno. Kada smo se vraćali iz Jeruzalema u Ramalu naš vozač se sat i pol vremena vrtio u krug na ulazu u Jeruzalem ne bi li našao checkpoint ", govori Nera Valentić.
Veliki broj izraelskih doseljenika
Hrvoje Krešić navodi da su Palestinci u potpuno podčinjenom položaju: "Moraju tražiti dozvolu kako i gdje se mogu kretati. Puno više slobode je s druge strane, čak i ako govorimo o konkretnom palestinskom teritoriju na kojem živi sve više izraelskih doseljenika koji zauzimaju Palestinu."
"Palestinci - građani drugog reda"
Naš reporter prisjetio se reportaže iz beduinskog sela: "Palestinci su tu građani drugog reda. Imali smo priliku biti na jednom palestinskom sveučilištu u Ramali gdje su dan prije našeg boravaka tamo ušli izraelski vojnici na sveučilište i tražili nekog studenta. Nisu ga našli i otišli su. U razgovoru s ljudima na cesti govorili su da se trude živjeti normalan život, ali ni u jednom trenutku ne znaju kada će se dogoditi da im netko pokuca na vrata i kaže vi biste trebali krenuti s nama. Niz je različitih pokazatelja, neki su vidljivi golim okom, razlike u cestama, zgradama."
Može li se situacija tamo nazvati mirom?
"Događaju se incidenti izraelskih doseljenika. Na brdu su doseljenička naselja, a u podnožju brda palestinska, sve kontroliraju - od vode, pale im nasade maslina, truju zemlju, vodu", govori Valentić.
"Nesrazmjer sile i moći je vrlo opipljiv"
"Među tim doseljenicima je nemali broj osoba s kriminalnim dosjeima koji su i kasnije činili zločine za koje nisu odgovarali. Beduin s kojim smo razgovarali je istureni predstavnik zajednice, njegovog oca je ubio terenac jednog od doseljenika i nikada nije za to odgovarao. Njegovog prvog rođaka je ubio pištoljem doseljenik i nikada za to nije odgovarao. Na 700 tisuća doseljenika koji žive na palestinskom teritoriju je negdje oko 300, 350 tisuća izdanih dozvola za oružje. Nesrazmjer sile i moći je vrlo opipljiv", navodi Krešić.
Krešić je odgovorio na pitanje je li Hamas uništen i istaknuo da Palestinci imaju pozitivno raspoloženje prema Hamasu: "Ne doživljavaju ih kao terorističku organizaciju nego kao borce za slobodu. Jedan dio Palestinaca doživljava Hamas kao jedinu silu koja se može oduprijeti Izraelu."
"Novi Hamas"
"Čak i da pretpostavimo da je Hamas uništen, s obzirom na količinu djece koja je proživjela to što je proživjela u 8, 10, 12, 15 godini života, je li nerealno očekivati da će tu djecu biti lako radikalizirati sutra, neki novi Hamas", dodao je
Navodi da ne vidi niti jednu snagu oko koje se Palestinci mogu ujediniti: "Ne bih bio iznenađen da za 10, 20, 30 godine područje u kojem su Palestinci u nekim rezervatima, ako i to."
Reporter govori kako je manji dio onih Izraelaca koji se protive politici Benjamina Netanyahua.
Valentić ističe da se u Gazu ne može ući, ali da je ekipa medijske kuće Sky News uspjela ući uz izraelsku vojsku te da su im oni govorili što će i kako snimati: "To je prvi put nakon dugog vremena. Sky News je morao pokazati sve što su snimili izraelskoj vojsci."
"Vojna zona"
Komentirali su i situaciju kada je izraelska vojska prekinula njihov posjet beduinskom naselju: "Ušli smo u selo, Hrvoje je imao razgovor s beduinskom vođom, a niti pet minuta nakon toga se pojavila izraelska vojska, ali ne samo oni nego i jedan od doseljenika koji je obučen kao ostalii pripadnici izraelske vojske", govore nam.
"Zanimljivo je da se oni nama ni u jednom trenutku nisu obratili, obraćali su se samo beduinu i lokalnom stanovništvu", tvrdi Valentić.
"U trenutku dok smo mi bili tamo vojnikinja je izvadila mobitel, pokazala kartu, crveno mapirano gdje objašnjava da je to vojna zona i da mi tu nemamo što više biti od ovog trenutka", kaže Krešić.
"Kozmetički privid"
Može li se tamo živjeti normalno?
"Na prvi pogled ljudi žive normalno i u Ramali, Jeruzalemu, Betlehemu, mladi izlaze. Pitanje samo dokle seže ta sloboda, a na kraju se ispostavi da ne smiješ stati na autobusnoj stanici na izraelskoj cesti ako si Palestinac jer češ završit tri mjeseca u zatvoru. Ne smiješ na fakultetu pozvati sugovornika kao gosta jer će doći vojska. Kozmetički privid je fantastičan", navodi Valentić.
Ispričali su i situaciju koja im se dogodila u palestinskom naselju na sjeveru Zapadne obale odnosno Izraela: "Imali smo priliku doći do jednog dijela grada koji je bio izbjeglički kamp. Bila je večer i rečeno nam je - nemojte se približavati. Tamo gdje je taj izbjeglički kamp koji je srušen i iz kojeg je potjerano 30 tisuća palestinskih izbjeglica iz Pojasa Gaze, tamo su izraelski snajperisti i tko god se približi riskira metak. Što se dogodilo snimatelju Al Jazeere na tom istom mjestu."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare