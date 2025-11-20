Izraelski doseljenici na Zapadnoj obali su - izvan zakona...

Naš reporter prisjetio se reportaže iz beduinskog sela: "Palestinci su tu građani drugog reda. Imali smo priliku biti na jednom palestinskom sveučilištu u Ramali gdje su dan prije našeg boravaka tamo ušli izraelski vojnici na sveučilište i tražili nekog studenta. Nisu ga našli i otišli su. U razgovoru s ljudima na cesti govorili su da se trude živjeti normalan život, ali ni u jednom trenutku ne znaju kada će se dogoditi da im netko pokuca na vrata i kaže vi biste trebali krenuti s nama. Niz je različitih pokazatelja, neki su vidljivi golim okom, razlike u cestama, zgradama."