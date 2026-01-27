Norveški parlament u utorak je odobrio plan nabave artiljerijskog naoružanja dugog dometa vrijedan dvije milijarde eura, a norveški mediji pišu da se Oslo odlučilo za južnokorejsku ponudu, umjesto američke.
„To je naoružanje koje može doseći daleko iza neprijateljskih linija, što je ključno u suvremenom ratovanju”, rekao je u utorak u parlamentu glasnogovornik za obranu oporbenih konzervativaca.
Dio norveških zastupnika pozvao je da nordijska zemlja pomogne u razvoju europske alternative tim sustavima, no to je odbačeno kao nešto što zahtijeva previše vremena i sredstava.
Aftenposten piše da je plan da su prvi raketni sustavi u Norveškoj već od 2028. godine.
Južnokorejska ponuda zadovoljila je norveške potrebe, uključujući domet od 500 kilometara i najbrže vrijeme isporuke.
