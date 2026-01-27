Oglas

artiljerija dugog dometa

NATO članica nabavlja naoružanje za dvije milijarde eura: Umjesto američke ponude, izabrali moćni Chunmoo sustav

Hina
27. sij. 2026. 17:13
Handout / South Korean Defence Ministry / AFP / Ilustracija

Norveški parlament u utorak je odobrio plan nabave artiljerijskog naoružanja dugog dometa vrijedan dvije milijarde eura, a norveški mediji pišu da se Oslo odlučilo za južnokorejsku ponudu, umjesto američke.

„To je naoružanje koje može doseći daleko iza neprijateljskih linija, što je ključno u suvremenom ratovanju”, rekao je u utorak u parlamentu glasnogovornik za obranu oporbenih konzervativaca. 

Norveške dnevne novine Aftenposten, pozivajući se na anonimne izvore, 24. siječnja su pisale da se vlada već odlučila za sustav Chunmoo južnokorejske tvrtke Hanwha Aerospace, odabravši ga umjesto HIMARS-a američkog Lockheed Martina. 

Dio norveških zastupnika pozvao je da nordijska zemlja pomogne u razvoju europske alternative tim sustavima, no to je odbačeno kao nešto što zahtijeva previše vremena i sredstava. 

Aftenposten piše da je plan da su prvi raketni sustavi u Norveškoj već od 2028. godine. 

Južnokorejska ponuda zadovoljila je norveške potrebe, uključujući domet od 500 kilometara i najbrže vrijeme isporuke. 

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Chunmoo HIMARS NATO naoružanje norveška

