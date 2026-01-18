Danska i Norveška: U pitanju su svjetski poredak i budućnost NATO-a

Svjetski poredak kakav poznajemo i budućnost NATO-a su u pitanju, pred prijetnjama carinama Donalda Trumpa, rekao je u nedjelju danski ministar vanjskih poslova, dodajući da ne sumnja u europsku potporu.
Oglas
Norveški ministar vanjskih poslova Espen Barth Eide u izjavama koje je prevela Danska radiotelevizija DR, a prenosi BBC, nazvao je situaciju u kojoj se nalazimo „povijesnim i dramatičnim vremenom“, a Trumpove carine je opisao kao „prijetnje“. No, dodaje ministar vanjskih poslova, Norveška i njezini saveznici „neće dopustiti da budu pod pritiskom“.
Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen Trumpovu odluku o uvođenju carina europskim saveznicima u NATO-u opisao je kao „vrlo paradoksalnu“.
Rasmussen kao primjer predanosti Danske i njezinih partnera zaštiti tog područja navodi nedavnu sigurnosnu operaciju „Arctic Endurance“. „I to je dovelo do ovih carina. I to je vrlo, vrlo paradoksalno“, kaže on.
Razgovori bi se trebali nastaviti kako bi Trump odustao od sna o preuzimanju Grenlanda
Danski ministar vanjskih poslova tek se bio vratio s putovanja u Washington kada je Trump objavio novi krug carina. Kaže da je imao „konstruktivan razgovor“ s Trumpovim dužnosnicima.
Nada se nastavku tih razgovora „kako bi predsjednik odustao od sna o preuzimanju Grenlanda“, prema prijevodu lokalnih medija. Dodaje da Trumpova najava dolazi u isto vrijeme kada europski saveznici pokušavaju odgovoriti na zadatak „za koji Trump smatra da smo ga zanemarili“.
Podsjetimo, Donald Trump tvrdi da je „svjetski mir u pitanju“ ako SAD ne uspije preuzeti kontrolu nad Grenlandom zbog prijetnji iz Rusije i Kine, no europski saveznici kažu da poduzimaju korake za jačanje sigurnosti tog teritorija.
"Ostat ćemo na svom putu, osim ako SAD ne odluči drukčije"
Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen kaže da saveznici „moraju slijediti više od jednog smjera“ te naglašava da je nastojao voditi „konstruktivan dijalog“ sa SAD-om, „oslobođen društvenih mreža, naslova i oštrih riječi“.
Kaže da je taj dijalog započeo tijekom njegova putovanja u Washington prošlog tjedna, dodajući: „Ostat ćemo na svom putu, osim ako SAD ne odluči drukčije.“
Norveški ministar Barth Eide kaže da su članice NATO-a – uključujući osam zemalja kojima prijete carine – spremne surađivati sa SAD-om na jačanju sigurnosti na Arktiku.
„Od osam zemalja koje se nalaze na Arktiku, njih sedam su članice NATO-a“, kaže on. „Dakle, zapravo smo dobro pripremljeni za suočavanje s postojećim i budućim sigurnosnim izazovima na Arktiku.“
Norveški ministar vanjskih poslova kaže da je „sama srž NATO-a zaštita suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti svojih država članica“, ponavljajući potporu svoje zemlje Danskoj.
„Ne sumnjam da postoji snažna europska podrška i da je ona velikodušne prirode“, dodao je Rasmussen tijekom posjeta Oslu, koji je također meta prijetnji američkog predsjednika. „Imamo udarnu snagu (...) kada kolektivno i solidarno pokažemo svoje mišiće, a to je očito ono što moramo učiniti“, naglasio je.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas