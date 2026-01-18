Danska i Norveška: U pitanju su svjetski poredak i budućnost NATO-a

„Ne sumnjam da postoji snažna europska podrška i da je ona velikodušne prirode“, dodao je Rasmussen tijekom posjeta Oslu, koji je također meta prijetnji američkog predsjednika. „Imamo udarnu snagu (...) kada kolektivno i solidarno pokažemo svoje mišiće, a to je očito ono što moramo učiniti“, naglasio je.