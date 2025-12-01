NATO spreman uzvratiti Rusima? Admiral: "Razmišljamo o agresivnijem odgovoru"

Unatoč uspjehu NATO-ove misije, u Savezu i dalje postoji zabrinutost nakon što je finski sud odbacio slučaj protiv posade broda Eagle S, plovila skrivene flote koje je prerezalo nekoliko podvodnih električnih i podatkovnih kabela, jer se brod nalazio u međunarodnim vodama kada se dogodila sumnjiva sabotaža. Na pitanje je li to ruskim brodovima dalo odriješene ruke u međunarodnim vodama, finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen rekla je za FT: "Da, i to je problem" . Šef NATO-ovog vojnog odbora rekao je da je ključni test odvraćanje buduće agresije. "Kako se postiže odvraćanje - odmazdom, preventivnim udarom - to je nešto što moramo duboko analizirati jer bi u budućnosti mogao postojati još veći pritisak", dodao je Dragone.