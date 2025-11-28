Europa razmišlja o nezamislivom: Uzvratiti Rusiji

Rusija EU i NATO možda vidi kao suparnike ili čak neprijatelje — bivši ruski predsjednik i sada zamjenik šefa Vijeća sigurnosti Kremlja Dmitrij Medvedev prošlog je mjeseca rekao: „SAD je naš protivnik.“ Ipak, Europa ne želi rat s nuklearno naoružanom Rusijom, pa mora smisliti kako odgovoriti na način koji odvraća Moskvu, ali ne prelazi crvene linije Kremlja koje bi mogle dovesti do otvorenog rata.