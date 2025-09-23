NATO upozorio Rusiju: "Upotrijebit ćemo sva vojna i nevojna sredstva kako bismo se obranili"

NATO je u utorak osudio Rusiju zbog narušavanja estonskog zračnog prostora i poručio da će uporabiti "sva potrebna vojna i nevojna sredstva za obranu" suočen s "obrascem sve neodgovornijeg ponašanja" Moskve.
Estonija je objavila u petak da su tri ruska borbena zrakoplova MiG-31 narušila njezin zračni prostor na 12 minuta prije nego što su ih ispratili talijanski borbeni zrakoplovi NATO-a.
Zapadni dužnosnici vjeruju da je taj incident osmišljen kako bi se testirala spremnost i odlučnost NATO-a, a dogodio se samo tjedan dana nakon što je dvadesetak ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor, a nekoliko njih oborili su zrakoplovi NATO-a.
„Rusija snosi punu odgovornost za ove akcije, koje su eskalirajuće, riskiraju pogrešnu procjenu i ugrožavaju živote. Moraju prestati“, priopćio je u utorak NATO.
„Rusija ne bi trebala imati nikakve sumnje: NATO i saveznici će, u skladu s međunarodnim pravom, upotrijebiti sva potrebna vojna i nevojna sredstva kako bismo se obranili i odvratili sve prijetnje iz svih smjerova“, ističe se u priopćenju.
Sastanak NATO-a, kojega čine veleposlanici iz 32 zemlje članice saveza, sazvala je Estonija u skladu s člankom 4. osnivačkog ugovora NATO-a.
U članku se navodi da će se saveznici "konzultirati kad god je, po mišljenju bilo kojeg od njih, ugrožena teritorijalna cjelovitost, politička neovisnost ili sigurnost" članice.
Taj članak se koristi tek deveti put u 76-godišnjoj povijesti NATO-a, ali već drugi put ovog mjeseca kao odgovor na incidente iznad Poljske i Estonije.
„Saveznici neće biti odvraćeni ovim i drugim neodgovornim postupcima Rusije od svojih trajnih obveza podrške Ukrajini, čija sigurnost doprinosi našoj, u ostvarivanju njezina inherentnog prava na samoobranu protiv brutalne i ničim izazvane ruske agresije“, upozorio je NATO u priopćenju.
