Netanyahu će obavijestiti Trumpa o novim izraelskim napadima na Iran
Izraelski dužnosnici sve su zabrinutiji da Iran proširuje proizvodnju u okviru svojeg programa balističkih projektila, koji je ranije ove godine oštećen izraelskim vojnim udarima, te se pripremaju izvijestiti predsjednika Donalda Trumpa o mogućnostima ponovnog napada, prema riječima osobe izravno upoznate s planovima i četvorice bivših američkih dužnosnika koji su o njima informirani.
Izraelski dužnosnici također su zabrinuti da Iran obnavlja postrojenja za obogaćivanje nuklearnog materijala koja su Sjedinjene Države bombardirale u lipnju, rekli su izvori. No dodali su da izraelske vlasti nastojanja Teherana da obnovi pogone za proizvodnju balističkih projektila i popravi oslabljene sustave protuzračne obrane smatraju neposrednijom prijetnjom, piše NBC.
Očekuje se da će se Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastati kasnije ovog mjeseca na Floridi, u predsjednikovoj rezidenciji Mar-a-Lago. Na tom sastanku, rekli su izvori, Netanyahu će Trumpu iznijeti argument da širenje iranskog programa balističkih projektila predstavlja prijetnju koja bi mogla zahtijevati brzu reakciju.
Dio njegove argumentacije, navode izvori, bit će da iranske aktivnosti predstavljaju opasnost ne samo za Izrael nego i za širu regiju, uključujući američke interese. Očekuje se da će izraelski premijer Trumpu predstaviti opcije u kojima bi se SAD pridružio ili pomogao u novim vojnim operacijama, rekli su izvori.
Upitan u četvrtak o sastanku s Netanyahuom 29. prosinca, Trump je novinarima rekao: „Nismo to formalno dogovorili, ali on bi me volio vidjeti.“ Izraelski dužnosnici već su najavili sastanak za 29. prosinca.
Izraelska vlada odbila je komentirati. Iranska misija pri Ujedinjenim narodima nije odgovorila na zahtjev za komentar.
Operacija Midnight Hammer
„Međunarodna agencija za atomsku energiju i iranska vlada potvrdile su procjenu vlade Sjedinjenih Država da je Operacija Midnight Hammer u potpunosti uništila iranske nuklearne kapacitete“, rekla je glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly u priopćenju. „Kao što je predsjednik Trump rekao, ako bi Iran krenuo prema nabavi nuklearnog oružja, to bi postrojenje bilo napadnuto i uništeno prije nego što bi se uopće približili tom cilju.“
Izraelski planovi da Trumpa izvijeste o mogućim dodatnim vojnim udarima na Iran i ponude mu opciju sudjelovanja dolaze u trenutku kada predsjednik razmatra vojne udare u Venezueli, što bi otvorilo novu ratnu frontu za SAD, te dok ističe uspjehe svoje administracije u bombardiranju iranskog nuklearnog programa i u pregovorima o prekidu vatre između Izraela i Hamasa.
U obraćanju naciji u srijedu, Trump je Amerikancima rekao da je „uništio iransku nuklearnu prijetnju i okončao rat u Gazi, donoseći po prvi put u 3.000 godina mir na Bliski istok“.
Izraelske zabrinutosti oko Irana dolaze u trenutku kada je Teheran izrazio interes za obnovu diplomatskih razgovora sa SAD-om usmjerenih na ograničavanje njegova nuklearnog programa, što bi potencijalno moglo zakomplicirati izraelske pokušaje da Trumpa nagovori na nove udare.
Financiranje iranskih saveznika i posredničkih snaga u regiji također je među glavnim brigama Izraela, prema osobi izravno upoznatoj s planovima.
„Program nuklearnog oružja je vrlo zabrinjavajući. Postoje pokušaji njegove obnove. No to nije tako neposredno“, rekla je ta osoba.
Američki udari provedeni u lipnju protiv Irana, poznati kao Operacija Midnight Hammer, uključivali su više od 100 zrakoplova, jednu podmornicu i sedam bombardera B-2. Trump je rekao da su oni „uništili“ iranska postrojenja za obogaćivanje nuklearnog materijala, iako su neke rane procjene upućivale na to da šteta možda nije bila tako velika kako je predsjednik tvrdio.
Udari iz listopada 2024.
Istodobno su izraelske snage napale nekoliko iranskih lokacija balističkih projektila.
Izraelski vojni udari u travnju i listopadu 2024. također su oštetili sve iranske sustave protuzračne obrane S-300, najnaprednije koje ta zemlja ima, čime je mjesecima kasnije omogućen ulazak pilotiranih letjelica u iranski zračni prostor jer je prijetnja pilotima znatno smanjena.
Za razliku od udara na iranski program balističkih projektila, za ozbiljno oštećenje iranskih nuklearnih postrojenja bila je potrebna izravna američka vojna uključenost, jer su se koristile američke bunker-probojne bombe težine 30.000 funti.
Prošlog tjedna Trump je naznačio da bi mogao biti otvoren za povratak pregovorima s Iranom, ali je istodobno upozorio Teheran da ne pokušava obnoviti svoj program balističkih projektila ili nuklearni program.
Rekao je da Iran „može pokušati“ obnoviti svoj program balističkih projektila, ali da će im „trebati puno vremena da se vrate“.
„Ali ako se žele vratiti bez dogovora, onda ćemo i to uništiti“, rekao je Trump. „Znate, možemo vrlo brzo onesposobiti njihove projektile, imamo veliku moć.“
Prije lipanjskih udara Izraelci su Trumpu predstavili četiri opcije vojnog djelovanja, prema osobi izravno upoznatoj s planovima. Izraelski dužnosnici, rekla je ta osoba, izložili su opcije na stoliću u Ovalnom uredu. Jedna je uključivala samostalno djelovanje Izraela, druga ograničenu američku potporu, treća zajedničke operacije SAD-a i Izraela protiv Irana, a četvrta isključivo američku operaciju. Na kraju je Trump odlučio odobriti zajedničku operaciju. Osoba upoznata s planovima sugerirala je da bi Netanyahu na sastanku u Mar-a-Lagu mogao Trumpu iznijeti sličan skup opcija.
Krhki sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa također će vjerojatno biti važna tema razgovora između Netanyahua i Trumpa, usred zabrinutosti da obje strane ne poduzimaju potrebne korake za provedbu sljedeće faze sporazuma.
U drugoj fazi sporazuma Izrael bi trebao povući svoje snage iz Gaze, a privremeno tijelo trebalo bi preuzeti vlast nad palestinskom enklavom umjesto Hamasa. Također bi trebala biti raspoređena međunarodna stabilizacijska snaga u Gazi.
Trump bi mogao biti manje sklon novim vojnim akcijama protiv Irana ako se nastave napetosti između američkih i izraelskih dužnosnika oko Netanyahuova pristupa prekidu vatre, rekla su dva bivša izraelska dužnosnika.
Ako se ne obuzda, iranska proizvodnja balističkih projektila mogla bi porasti na čak 3.000 mjesečno, prema osobi izravno upoznatoj s planovima i bivšim američkim dužnosnicima.
Prijetnja balističkih projektila i njihov broj koji bi Iran mogao upotrijebiti u napadu predstavljaju najneposredniju zabrinutost Izraela, rekao je jedan od bivših izraelskih dužnosnika koji je o tome razgovarao s aktualnim dužnosnicima.
„Nakon posljednjeg sukoba više nema stvarne sumnje da možemo steći zračnu nadmoć i nanijeti Iranu daleko veću štetu nego što Iran može nanijeti Izraelu“, rekao je dužnosnik. „Ali prijetnja projektila je vrlo stvarna i prošli put ih nismo uspjeli sve spriječiti.“
Velika količina balističkih projektila pomogla bi Iranu da bolje brani svoja postrojenja za obogaćivanje nuklearnog materijala, rekli su osoba upoznata s planovima i jedan od bivših američkih dužnosnika. Dodali su da izraelski dužnosnici imaju iste zabrinutosti u vezi s obnovom iranskih raketnih obrambenih sustava te financiranjem i naoružavanjem savezničkih snaga u regiji, jer vjeruju da bi Teheran tada ubrzao obnovu svojeg nuklearnog programa, budući da bi bio u boljoj poziciji za obranu svojih postrojenja za obogaćivanje.
