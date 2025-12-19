IPC: U Gazi više nije proglašena glad, ali stanje je i dalje kritično

Više nije proglašena glad u Gazi, objavio je u petak globalni monitor gladi, jer su humanitarna pomoć i komercijalna opskrba hranom poboljšali situaciju nakon postignutog prekida vatre 10. listopada između Izraela i palestinskog Hamasa.
Nova procjena Integrirane klasifikacije razine sigurnosti opskrbe hranom (IPC) objavljena je četiri mjeseca nakon što je u ranijoj procjeni rečeno da je 514.000 ljudi - gotovo četvrtina ljudi - suočena s glađu. No IPC u petak upozorava da je stanje u Pojasu Gaze i dalje kritično.
„U najgorem slučaju, koji bi uključio obnavljanje neprijateljstava i prekid humanitarnih i komercijalnih priljeva, cijeli Pojas Gaze je u opasnosti od gladi oko sredine travnja 2026. To naglašava tešku i trajnu humanitarnu krizu“, navodi se u izvješću IPC-a.
Izrael kontrolira sav pristup Gazi.
COGAT, izraelska vojna agencija koja koordinira pomoć, u kolovozu je osporila da je u Gazi bilo gladi.
COGAT kaže da 600-800 kamiona dnevno ulazi u Gazu od početka primirja u listopadu i da hrana čini 70 posto.
Hamas niječe te brojeve i kaže da puno manje od 600 kamiona ulazi dnevno u Gazu.
Humanitarne agencije ističu da puno više pomoći treba ući u Gazu i da Izrael blokira ulazak, što ta zemlja negira.
IPC je u posljednjih 15 godina potvrdio glad pet puta - u Somaliji 2011., Južnom Sudanu 2017. i 2020., Sudanu 2024. i najnovije u Gazi u kolovozu.
Proglašenje gladi podrazumijeva da su ispunjena tri ključna uvjeta – ekstremna nestašica hrane, akutna pothranjenost i smrti povezane s izgladnjivanjem.
"Nijedno područje nije klasificirano kao područje u stanju gladi", rekao je IPC u petak o Gazi. "Situacija ostaje vrlo krhka i ovisi o održivom, proširenom i dosljednom humanitarnom i komercijalnom pristupu."
Čak i ako regija nije klasificirana kao regija u stanju gladi jer pragovi nisu ispunjeni, IPC može utvrditi da kućanstva pate od katastrofalnih uvjeta koji uključuju ekstremni nedostatak hrane i značajno povećan rizik od akutne pothranjenosti i smrti.
"Očekuje se da će kroz sljedećih 12 mjeseci širom Pojasa Gaze gotovo 101.000 djece u dobi od 6–59 mjeseci patiti od akutne pothranjenosti i trebati liječenje, uz više od 31.000 teških slučajeva", kaže IPC.
"Kroz isto razdoblje 37.000 trudnica i dojilja također će se suočiti s pothranjenošću i trebati tretman", dodaje se.
