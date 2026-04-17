Netanyahu: Izrael nije "dovršio posao" protiv Hezbolaha

Izrael još nije „dovršio posao” protiv Hezbolaha, a cilj raspuštanja tog libanonskog islamističkog pokreta „neće biti ostvaren sutra”, rekao je u petak izraelski premijer Benjamin Netanyahu, prvog dana desetodnevnog primirja i nedugo prije nego što je SAD objavio da su Izraelu zabranjeni napadi na sjevernog susjeda.
Rat protiv šijitskog militantnog pokreta povezanog s Teheranom, obnovljen 2. ožujka, omogućio je postizanje „značajnih rezultata”, rekao je Netanyahu u videoporuci.
On je ustvrdio da su iz Libanona „postojale dvije prijetnje” koje su „uklonjene”: „neposredna prijetnja infiltracije tisuća terorista” na izraelski teritorij te „150 tisuća projektila namijenjenih uništavanju izraelskih gradova”
Izraelski premijer tvrdi da je uništeno „90 posto zaliha projektila i raketa” koje je „prikupio” Hasan Nasrala, vođa Hezbolaha ubijen u izraelskom napadu u rujnu 2024. godine. Dodao je da je „današnji Hezbolah tek sjena onoga što je bio tijekom Nasralinih najmoćnijih godina”.
No, tvrdi Netanyahu, posao „još nije završen”. Izrael ima „drugi cilj” koji „neće biti postignut sutra” – „raspuštanje Hezbolaha” koje zahtijeva „strpljenje”, „upornost” i „mudru diplomaciju”.
Ured premijera Netanyahua objavio je video neposredno prije nego što je američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social objavio da je zabranio Izraelu daljnje bombardiranje Libanona.
„Izrael više neće bombardirati Libanon. To im je ZABRANIO SAD. Što je previše, previše je!!!”, objavio je republikanac na svojoj društvenoj mreži.
Netanyahu je dan ranije objavio da je prihvatio Trumpov prijedlog o desetodnevnom primirju na libanonskoj fronti, ustvrdivši da prekid vatre pruža Izraelu „priliku za povijesni mirovni sporazum s Libanonom”.
"Prvi put u 43 godine predstavnici države Izrael izravno razgovaraju s predstavnicima države Libanon", rekao je u petak.
„Put do mira još je dug, ali smo krenuli njime”, zaključio je Netanyahu.
Izraelski ministar obrane Israel Katz izjavio je u petak, prije Trumpove objave, da vojna operacija u Libanonu "nije završena", nekoliko sati nakon što je stupilo na snagu desetodnevno primirje, upozoravajući da će se libanonski civili koji se vraćaju na jug možda ponovno morati evakuirati.
„Manevri na terenu u Libanonu i udari protiv Hezbolaha omogućili su postizanje brojnih ciljeva“, ali operacija nije „završena“, rekao je ministar u snimljenoj izjavi.
„Sigurnosna zona je očišćena od boraca i oružja, nema stanovnika i nastavit će se uklanjanje terorističke infrastrukture, uključujući uništavanje kuća u selima na prvim linijama koja su de facto postala terorističke utvrde“, dodao je.
