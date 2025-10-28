Oglas

objavio ured premijera

Netanyahu naredio hitne "snažne udare" na Gazu: Hamas odgovorio

N1 Info
28. lis. 2025. 17:37
17:59
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu holds a map as he speaks during the General Debate of the United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City on September 26, 2025. (Photo by CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci u utorak da izvrši intenzivne udare na Pojas Gaze nakon što je optužio Hamas za kršenje primirja postignutog uz posredovanje SAD-a.

„Nakon sigurnosnih konzultacija, premijer Netanyahu naredio je vojsci da odmah izvrši snažne udare u Pojasu Gaze“, navodi se u priopćenju iz njegovog ureda.

To dolazi kao reakcija nakon optužbi Izraela da je Hamas "inscenirao" vraćanje tijela ubijenih izraelskih taoca.

Brigade Qassam odgađaju predaju tijela zarobljenika zbog izraelskih "kršenja"

Hamasovo vojno krilo objavilo je da će odgoditi predaju tijela izraelskog zarobljenika koje je pronašlo ranije danas "zbog kršenja" od strane Izraela.

U izjavi, Brigade Qassam naglasile su da će svaka izraelska eskalacija "ometati operacije pretraživanja, kopanja i izvlačenja tijela, što će dovesti do kašnjenja u izvlačenju tijela" mrtvih zarobljenika.

"Hamas laže"

Optužili su ih i za "ponovno zakopavanje posmrtnih ostataka", dok obje strane pojačavaju optužbe za kršenje primirja u Gazi, piše Al Jazeera.

"Hamas laže. Znaju gdje su preostali taoci. Inscenirana iskopavanja nisu samo uvredljiva - ova kršenja ugrožavaju primirje. Snimci dronom pokazuju kako Hamas premješta i ponovo zakopava posmrtne ostatke - a zatim inscenira lažno otkriće za Crveni križ da to posvjedoči", priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova ranije u utorak.

Ranije je premijer Netanyahu rekao da ljudski posmrtni ostaci koje je Hamas predao preko noći pripadaju zarobljeniku čije su tijelo već pronašle izraelske snage.

Sazvao je svoje šefove obrane kako bi odlučili o "sljedećim koracima Izraela" kao odgovor koji, kako izgleda, uključuje ponovnu ofenzivu na izmučenu Gazu.

Teme
benjamin netanyahu gaza genocid idf izrael

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

