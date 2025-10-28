Netanyahu naredio hitne "snažne udare" na Gazu: Hamas odgovorio

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je vojsci u utorak da izvrši intenzivne udare na Pojas Gaze nakon što je optužio Hamas za kršenje primirja postignutog uz posredovanje SAD-a.
Oglas
„Nakon sigurnosnih konzultacija, premijer Netanyahu naredio je vojsci da odmah izvrši snažne udare u Pojasu Gaze“, navodi se u priopćenju iz njegovog ureda.
To dolazi kao reakcija nakon optužbi Izraela da je Hamas "inscenirao" vraćanje tijela ubijenih izraelskih taoca.
Hamas lies. They know where the remaining hostages are. Staged excavations are not only abusive - these violations endanger the ceasefire.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 28, 2025
Drone footage shows Hamas moving & reburying body remains - then staging a false discovery for the Red Cross to witness. pic.twitter.com/PBtA7xSOo4
Brigade Qassam odgađaju predaju tijela zarobljenika zbog izraelskih "kršenja"
Hamasovo vojno krilo objavilo je da će odgoditi predaju tijela izraelskog zarobljenika koje je pronašlo ranije danas "zbog kršenja" od strane Izraela.
U izjavi, Brigade Qassam naglasile su da će svaka izraelska eskalacija "ometati operacije pretraživanja, kopanja i izvlačenja tijela, što će dovesti do kašnjenja u izvlačenju tijela" mrtvih zarobljenika.
"Hamas laže"
Optužili su ih i za "ponovno zakopavanje posmrtnih ostataka", dok obje strane pojačavaju optužbe za kršenje primirja u Gazi, piše Al Jazeera.
"Hamas laže. Znaju gdje su preostali taoci. Inscenirana iskopavanja nisu samo uvredljiva - ova kršenja ugrožavaju primirje. Snimci dronom pokazuju kako Hamas premješta i ponovo zakopava posmrtne ostatke - a zatim inscenira lažno otkriće za Crveni križ da to posvjedoči", priopćilo je Ministarstvo vanjskih poslova ranije u utorak.
Ranije je premijer Netanyahu rekao da ljudski posmrtni ostaci koje je Hamas predao preko noći pripadaju zarobljeniku čije su tijelo već pronašle izraelske snage.
Sazvao je svoje šefove obrane kako bi odlučili o "sljedećim koracima Izraela" kao odgovor koji, kako izgleda, uključuje ponovnu ofenzivu na izmučenu Gazu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas