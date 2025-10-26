Netanyahu: Izrael odlučuje koje su međunarodne vojne snage prihvatljive u Gazi

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u nedjelju je rekao da će Izrael odrediti kojim će stranim snagama dopustiti da budu dio planiranih međunarodnih snaga u Gazi kako bi pomogle pri osiguranju okončanja rata u skladu s planom američkog predsjednika Donalda Trumpa.
Trumpova administracija isključila je mogućnost slanja američkih vojnika u Gazu, pa bi te snage mogli činiti vojnici iz Egipta, Indonezije i arapskih zaljevskih zemalja.
"Držimo pod kontrolom svoju sigurnost i jasno smo dali do znanja, kada su posrijedi međunarodne vojne snage, da će Izrael odrediti koje su nam neprihvatljive, tako djelujemo i tako ćemo nastaviti djelovati", rekao je Netanyahu na sjednici svojega kabineta.
"Naravno, to je prihvatljivo i Sjedinjenim Državama, a to su u zadnjih nekoliko dana potvrdili i njihovi najviši predstavnici."
Izrael, koji je prije dvije godine krenuo u opsadu Gaze i u zračni i kopneni rat protiv Hamasa u toj enklavi nakon prekograničnog napada palestinske militantne skupine 7. listopada 2023., i dalje kontrolira sav pristup teritoriju.
Prošli je tjedan Netanyahu nagovijestio da bi se protivio bilo kakvoj ulozi turskih sigurnosnih snaga u Pojasu Gaze. Nekoć bliski tursko-izraelski odnosi dosegli su novu najnižu točku za vrijeme rata u Gazi, a turski predsjednik Tayyip Erdogan kritizirao je razorne zračne i kopnene napade Izraela na malu palestinsku enklavu.
Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je posjetio Izrael s ciljem jačanja krhkog primirja, u petak je rekao da će međunarodne snage činiti pripadnici "zemalja s kojima se Izrael osjeća ugodno", ali je odbio posebno komentirati tursko sudjelovanje.
Dodao je da se o upravljanju Gazom u budućnosti tek treba raspravljati i o tomu se dogovoriti, što će uključivati Izrael i partnerske zemalje, ali je sudjelovanje Hamasa isključeno.
Rubio je kasnije rekao da američki dužnosnici dobivaju razna mišljenja o potencijalnoj rezoluciji UN-a ili o međunarodnom sporazumu koji bi omogućili odobrenje slanja multinacionalnih snaga u Gazu te da će o tome pitanju raspravljati u nedjelju u Katru.
Trumpova administracija želi da arapske države pridonesu i sredstvima i vojnim snagama.
Veliki je izazov to što se Hamas nije obvezao na razoružanje te je, otkako je prije dva tjedna stupio na snagu prekid vatre kao prva faza Trumpova plana od 20 točaka, započeo nasilni obračun sa skupinama koje su testirale njegovu moć.
Netanyahu je u nedjelju rekao i to da je Izrael neovisna zemlja te je odbacio zamisao o tomu da ga "američka administracija kontrolira i diktira mu izraelsku sigurnosnu politiku". Izrael i SAD su u partnerskim odnosima, istaknuo je.
