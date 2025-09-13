Netanyahu: Uklanjanje lidera Hamasa u Katru bi dovelo do puštanja talaca i završetka rata

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da bi uklanjanje Hamasovih čelnika koji žive u Katru uklonilo posljednju prepreku puštanju svih talaca i završetku rata u Gazi.
Izrael je ciljao Hamasovo vodstvo u Dohi zračnim napadima koje je osudio Katar, jedan od posrednika mirovnim pregovorima.
Hamas je rekao da je pet njihovih članova, uključujući i sina čelnika u egzilu, Halila al-Haju, ubijeno u napadu, no da su viši čelnici i članovi pregovaračkog tima preživjeli. Katar je rekao da je ubijen i njihov član internih sigurnosnih snaga.
"Hamasovi teroristički šefovi u Katru ne mare za ljude u Gazi. Blokirali su sve pokušaje primirja kako bi beskrajno odvukli rat", napisao je Netanyahu na X-u.
The Hamas terrorists chiefs living in Qatar don't care about the people in Gaza.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) September 13, 2025
They blocked all ceasefire attempts in order to endlessly drag out the war.
Getting rid of them would rid the main obstacle to releasing all our hostages and ending the war.
Hamas je opisao napade u Dohi kao pokušaj Izraela da osujeti pregovore o primirju, i rekao je da neće promijeniti uvjete koje skupina ima za okončanje rata u Gazi.
Izrael je od Hamasa tražio oslobođenje svih preostalih talaca koje drži u Gazi, kao i razoružanje. Hamas kaže da neće osloboditi sve taoce bez dogovora kojim će se okončati rat, i neće se odreći oružja dok Palestinci ne dobiju nezavisnu državu.
