Bivši šef izraelske vojske izrasta u najveću prijetnju Netanyahuu: "Potpuna suprotnost"

Eisenkot je drugo od devetero djece marokanskih doseljenika. Odrastao je u Tiberijadi i Eilatu, daleko od tradicionalnih izraelskih centara političke moći. Vojnu karijeru započeo je u brigadi Golani, a od 2015. do 2019. bio je načelnik Glavnog stožera Izraelskih obrambenih snaga (IDF), na tu ga je dužnost imenovao upravo Netanyahu.