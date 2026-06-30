Pitali smo Ustavni sud tko je u pravu – Milanović ili Vlada? Ovo je odgovor

Ako za tim ima potrebe, hoće li Ustavni sud samoinicijativno, bez čekanja da se podnese zahtjev, ocjenjivati ustavnost zabrane odluke Predsjednika Republike o slanju vojnika na mimohod u Pariz 14. Srpnja? Ako do nje dođe? Za sada je Predsjednik ostao otvoren za razgovor o tome. Odluku još nije donio.