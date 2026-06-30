očitovanje
Pitali smo Ustavni sud tko je u pravu – Milanović ili Vlada? Ovo je odgovor
Posljednih dana vodi se sukob oko slanja vojnika u Pariz između predsjednika Republike s jedne te premijera i ministra obrane s druge strane. Tko je pravu?
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Zbog prijepora između predsjednika Republike Zorana Milanovića te premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića oko slanja hrvatskih vojnika u Pariz, N1 je zatražio očitovanje Ustavnog suda.
Ustavni sud smo pitali:
Hoće li se Ustavni sud oglasiti oko novog prijepora između Predsjednika Republike i Vlade, odnosno Ministarstva obrane, oko slanja vojnika na mimohod u Parizu - po pitanju ovlasti? Vlada se poziva na Zakon o obrani a Predsjednik na Ustav RH.
Ako za tim ima potrebe, hoće li Ustavni sud samoinicijativno, bez čekanja da se podnese zahtjev, ocjenjivati ustavnost zabrane odluke Predsjednika Republike o slanju vojnika na mimohod u Pariz 14. Srpnja? Ako do nje dođe? Za sada je Predsjednik ostao otvoren za razgovor o tome. Odluku još nije donio.
Odgovor
Iz Ustavnog suda odgovorili su da ne komentiraju društveno-politička zbivanja te da svoja stajališta iznose isključivo kroz konkretne ustavnosudske postupke.
Odgovor prenosimo u cijelosti:
Poštovani,
Vezano uz Vaš upit obavještavamo Vas da Ustavni sud Republike Hrvatske ne komentira društvenopolitička zbivanja. Ustavni sud, sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske o njegovoj nadležnosti te odredbama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02.), kao i Poslovnika o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 83/14. i 2/15.), svoja stajališta iznosi kroz konkretne ustavnosudske postupke.
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