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očitovanje

Pitali smo Ustavni sud tko je u pravu – Milanović ili Vlada? Ovo je odgovor

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Andrej Dimitrijević
|
30. lip. 2026. 15:58
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Patrik Macek/PIXSELL

Posljednih dana vodi se sukob oko slanja vojnika u Pariz između predsjednika Republike s jedne te premijera i ministra obrane s druge strane. Tko je pravu?

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Zbog prijepora između predsjednika Republike Zorana Milanovića te premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića oko slanja hrvatskih vojnika u Pariz, N1 je zatražio očitovanje Ustavnog suda.

Ustavni sud smo pitali:

Hoće li se Ustavni sud oglasiti oko novog prijepora između Predsjednika Republike i Vlade, odnosno Ministarstva obrane, oko slanja vojnika na mimohod u Parizu - po pitanju ovlasti? Vlada se poziva na Zakon o obrani a Predsjednik na Ustav RH.

Ako za tim ima potrebe, hoće li Ustavni sud samoinicijativno, bez čekanja da se podnese zahtjev, ocjenjivati ustavnost zabrane odluke Predsjednika Republike o slanju vojnika na mimohod u Pariz 14. Srpnja? Ako do nje dođe? Za sada je Predsjednik ostao otvoren za razgovor o tome. Odluku još nije donio.

Odgovor

Iz Ustavnog suda odgovorili su da ne komentiraju društveno-politička zbivanja te da svoja stajališta iznose isključivo kroz konkretne ustavnosudske postupke.

Odgovor prenosimo u cijelosti:

Poštovani,

Vezano uz Vaš upit obavještavamo Vas da Ustavni sud Republike Hrvatske ne komentira društvenopolitička zbivanja. Ustavni sud, sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske o njegovoj nadležnosti te odredbama Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 49/02.), kao i Poslovnika o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 83/14. i 2/15.), svoja stajališta iznosi kroz konkretne ustavnosudske postupke.

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Teme
pariz vojska

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