New York Times podiže tužbu protiv Trumpove administracije
The New York Times tuži američko Ministarstvo obrane zbog novih ograničenja pristupa novinarima u Pentagonu.
Tužba, koja će biti podnesena saveznom sudu u Washingtonu, DC, navodi Ministarstvo obrane, ministra obrane Petea Hegsetha i glavnog glasnogovornika Pentagona Seana Parnella, kao tužene.
Tužbom se traži ukidanje nove politike, uvedene u listopadu, zbog koje su novinari koji prate Pentagon vratili svoje press iskaznice umjesto da potpišu prihvaćanje ograničenja.
"Politika je pokušaj da se uspostavi kontrola nad izvještavanjem koje se vladi ne sviđa, kršeći pravo slobodnog tiska da traži informacije zajamčene Prvim i Petim amandmanom Ustava", rekao je glasnogovornik Timesa, Charlie Stadtlander, prenosi CNN.
"Times namjerava energično braniti ova prava, kao što smo to činili i tijekom prethodnih administracija koje su se protivile nadzoru i odgovornosti", dodao je.
Cilj - ometanje neovisnog izvještavanja
Odvjetnici Timesa traže proglašenje nove politike neustavnom te zabranu njezina provođenja.
Očekuje se da će se Hegseth i njegovi pomoćnici usprotiviti, koristeći iste argumente nacionalne sigurnosti koji su pratili listopadska ograničenja.
Predstavnici medijske industrije i drugi kritičari nove politike tvrde da je Hegsethov stvarni cilj ometanje neovisnog izvještavanja i nadzora nad Trumpovom administracijom.
Ranije ovog tjedna, Hegseth je u Pentagon ugostio desetke pro-Trump influencera i kreatora sadržaja na orijentacijskim sastancima i press brifinzima.
Kreatori sadržaja, koji su svi prihvatili nova ograničenja u središtu tužbe Timesa, Hegsethov komunikacijski tim promovirao je kao "novi Pentagon press korpus", unatoč njihovom općem nedostatku iskustva u praćenju vojnih tema.
U međuvremenu, iskusni novinari koji su u listopadu predali svoje press iskaznice nastavljaju izvještavati o Pentagonu izvana.
Parnell je tvrdio da su ti novinari "odabrali samodeportaciju" i da "neće nedostajati".
Mediji imaju zajednički stav
Glasnogovornica Pentagona Kingsley Wilson, koja nije održala niti jedan briefing pred kamerama dok su novinari koji prate Pentagon još bili u zgradi, veselo je održala jedan za "novi" press korpus u utorak.
Neki novinari, uključujući one iz Timesa i CNN-a, zatražili su prisustvo, ali im nije bilo dopušteno.
Udruga novinara Pentagona (Pentagon Press Association), koja predstavlja većinu novinara koji su odbili prihvatiti nova ograničenja, izjavila je da ju "ohrabruje" napor Timesa da "istupi i obrani slobodu medija".
Times je istaknuo da su deseci medijskih kuća zauzeli zajednički stav protiv ograničenja pristupa, uključujući konzervativne medije poput Fox Newsa i Newsmaxa.
Iako je Times jedini medij koji podiže tužbu, očekuje se da će druge redakcije podnijeti podneske u znak podrške slučaju, rekli su odvjetnici uključeni u proces.
Odbor izvjestitelja za slobodu tiska (Reporters Committee for Freedom of the Press) u četvrtak je također priopćio da daje podršku.
"Politika pristupa Pentagonu nezakonita je jer daje državnim dužnosnicima neograničenu moć da odlučuju tko će dobiti akreditaciju, a tko ne - što Prvi amandman izričito zabranjuje", rekao je potpredsjednik odbora za politiku, Gabe Rottman. "Javnosti trebaju neovisno novinarstvo i novinari koji ga donose - natrag u Pentagon - u vrijeme pojačanog nadzora nad djelovanjem Ministarstva."
