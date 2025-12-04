Oglas

KRITIKA

Putin u New Delhiju: Zašto Indija ne smije, a SAD smije kupovati rusko gorivo?

Hina
04. pro. 2025. 21:51
Vladimir Putin, Narendra Modi
AFP / ALEXANDER KAZAKOV

Ruski predsjednik Vladimir Putin kritizirao je, na početku svog dvodnevnog posjeta Indiji, pritisak SAD-a na tu azijsku zemlju da ne kupuje rusku naftu dok Washington od Moskve kupuje nuklearno gorivo.

Putin je govorio za indijsku televiziju India Today, a razgovor je objavljen nekoliko sati nakon što je sletio u New Delhi, stigavši u posjet za koji se obje države nadaju da će ojačati međusobnu trgovinu.

Cilj prvog Putinovog posjeta Indiji u četiri godine je povećati prodaju ruske nafte, raketnih sustava i borbenih zrakoplova te proširiti suradnju izvan sfera energetike i obrane. Ruski predsjednik stiže u Indiju u vrijeme velikog pritiska Washingtona na New Delhi da reducira svoje veze s Moskvom.

Dvije države bliske su još iz doba bivšeg Sovjetskog Saveza, a Rusija je desetljećima glavni izvor naoružanja za Indiju. Azijska zemlja postala je i najveći kupac ruske nafte koja se prevozi morem nakon uvođenja zapadnih sankcija zbog ruske agresije na Ukrajinu.

Indijski uvoz nafte ovaj bi mjesec trebao pasti na najnižu razinu u protekle tri godine nakon što je SAD uveo carine na uvoz iz Indije te postrožio sankcije protiv Rusije koje zahvaćaju i treće države.

Vlada američkog predsjednika Donalda Trumpa naglasila je da indijska kupovina jeftine ruske nafte pomaže Moskvi financirati rat u Ukrajini.

"Sjedinjene Države i dalje od nas kupuju nuklearno gorivo za svoje nuklearne elektrane. I to je gorivo", rekao je Putin za India Today.

"Ako SAD ima pravo kupovati naše gorivo, zašto Indija ne bi imala isti privilegij? To pitanje zaslužuje duboku analizu, a mi smo spremni raspravljati o tome, uključujući i s predsjednikom Trumpom", dodao je ruski predsjednik.

Indija je ranije poručila da su Trumpove carine neopravdane i iracionalne te je podsjetila da SAD i dalje trguje s Rusijom. SAD i Europska unija nastavljaju uvoziti milijarde dolara vrijednu rusku energiju, od LNG-ja do obogaćenog uranija.

Putin je nakon pitanja o indijskom padu kupovine nafte od njegove zemlje priznao da postoji "određeni pad u ukupnoj trgovinskoj razmjeni u prvih devet mjeseci ove godine".

"To je samo minorna prilagodba. Ukupno, naša trgovinska razmjena stoji na gotovo istim razinama kao prije. Trgovina naftnim proizvodima i sirovom naftom, ruskom naftom, u Indiji teče glatko", zaključio je Putin.

