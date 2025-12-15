Nick Reiner je „odgovoran” za smrt roditelja i zadržan je bez jamčevine

Nick Reiner je „odgovoran” za smrt svojih roditelja, Roba Reinera i Michele Singer Reiner, priopćila je u ponedjeljak losanđeleska policija.
Vlasti zasad nisu pojasnile kako su žrtve preminule niti kako su istražitelji utvrdili da je njihov sin odgovoran.
Nick Reiner (32) zadržan je bez mogućnosti jamčevine, navela je policija. Zatvorski zapisi ranije su pokazivali da je bio zadržan uz jamčevinu od 4 milijuna dolara.
Još uvijek nije poznato je li Nick Reiner angažirao odvjetnika. CNN je kontaktirao glasnogovornika obitelji Reiner za komentar.
Policajci LAPD-a stigli su u dom para u Brentwoodu oko 15:40 u nedjelju te su na kraju utvrdili da su bili žrtve ubojstva.
Nick Reiner je pronađen i uhićen oko 21:15, priopćila je policija.
Slučaj će u utorak biti proslijeđen Uredu državnog odvjetnika okruga Los Angeles radi razmatranja podizanja optužnice, navela je policija.
