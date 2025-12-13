Oglas

"istočni štit"

Njemačka šalje vojnike na granicu Poljske s Rusijom

author
N1 Info
|
13. pro. 2025. 17:54
GERMANY-BRITAIN-POLITICS-DEFENCE
HENRY NICHOLLS / POOL / AFP / ilustracija

Njemačka šalje vojnike kako bi ojačala istočnu granicu Poljske s Bjelorusijom i Rusijom, izvijestilo je u subotu više medija.

Nekoliko desetaka njemačkih vojnika pridružit će se poljskom programu East Shield od travnja 2026., a misija će trajati do kraja 2027., navodi Deutsche Welle, pozivajući se na njemačko ministarstvo obrane.

Njemački će se vojnici fokusirati na inženjerijske zadatke, prema riječima glasnogovornika ministarstva citiranog u izvješću. Glasnogovornik je to opisao kao izgradnju položaja, kopanje rovova, postavljanje bodljikave žice i izgradnju protutenkovskih prepreka.

Istočni štit je program vrijedan 2,3 milijarde eura koji je Varšava najavila prošle godine kako bi ojačala sigurnost duž svoje istočne granice.

NATO granica poljske i rusije istočni štit njemačka šalje vojnike

