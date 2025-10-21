Njemačka savjetovala građanima: Pripremite zalihe hrane za do 10 dana, provjerite kućne ljekarne...

Savezni ured za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) u Njemačkoj izdao je novo upozorenje u kojem se ističe povećana vjerojatnost rata, savjetujući građanima da pripreme zalihe hrane za tri do deset dana
Ovo je prvi put u posljednjih 35 godina da BBK izričito spominje rat u svojim smjernicama, koje su dosad uglavnom bile usmjerene na prirodne katastrofe i tehničke kvarove, piše Euronews.
'Uvijek se isplati biti dobro pripremljen'
Nove preporuke dolaze u svjetlu gotovo četverogodišnjeg rata Rusije i Ukrajine, što je podiglo zabrinutost u pogledu sigurnosti Europe. BBK-ov vodič pod nazivom Priprema za krizne situacije i katastrofe uključuje savjete o suočavanju s hibridnim prijetnjama, kao što su cyber napadi, dezinformacije, sabotaže i rat. Po prvi put i vojni scenariji su izričito obuhvaćeni.
Ralph Tiesler, predsjednik BBK-a, naglasio je važnost pripreme: 'Uvijek se isplati biti dobro pripremljen'. Ovu tvrdnju podupire i šef Njemačke savezne obavještajne službe (BND), Martin Jäger, koji je upozorio da mogućnost rata ne treba potcijeniti.
'Već smo na vatrenoj liniji, ne smijemo se opustiti', upozorio je šef BND-a, čija je prethodna dužnost bila - njemački veleposlanik u Ukrajini, prenosi Tportal.
Zalihe za obitelj u vrijednosti 200-300 eura
Vodič pruža praktične savjete za pripremu kućanstava, s naglaskom na osiguranje samodostatnosti do deset dana. Međutim, praktičnost skladištenja hrane i vode za višečlane obitelji u ograničenom prostoru, posebno uzevši u obzir troškove, predstavlja izazov.
Tipična obitelj od četiri osobe, prema BBK-ovim preporukama, trebala bi imati zalihe u vrijednosti od 200-300 eura, uključujući vodu, povrće, voće, mlijeko i druge osnovne potrepštine. Za to je potrebna ne samo financijska investicija, već i značajan prostor za pohranu.
Povećanje zaliha bez gomilanja
Kako bi to bilo izvedivo, BBK predlaže integriranje zaliha za hitne slučajeve u redovite cikluse potrošnje. Potrošačima se savjetuje da kupuju jedan ili dva dodatna proizvoda svaki put kad idu u trgovinu, postupno povećavajući svoje zalihe bez prekomjernog gomilanja.
Provjerite kućne ljekarne
Vodič također savjetuje provjeru kućnih ljekarni za esencijalne lijekove, kao i pripremu nužnih alata kao što su baterijska svjetiljka, radio na baterije i kamperska peć. Također se preporučuje korištenje aplikacije za upozorenje kako bi se ostalo informiran u slučaju nestanka struje ili drugih smetnji.
Iako su nove smjernice odgovor na globalne napetosti, one su također osmišljene da osnaže građane da poduzmu male, ali važne korake u pripremi za bilo koju kriznu situaciju, bilo da je riječ o ratu, prirodnoj katastrofi ili tehničkom kvaru.
