Za prijevoz i operaciju navodno je korištena unajmljena jedrilica. Zhuravlov je krajem 2025. godine bio uhićen u Poljskoj. Međutim, poljski je sud je odbio njegovu ekstradiciju Njemačkoj, sve je podržao Doland Tusk izjavivši da izručenje nije u nacionalnom interesu Poljske te da plinovode uopće nije trebalo graditi.