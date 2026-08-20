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UHIĆEN U PULI

FOTO / Pogledajte privođenje Ukrajinca osumnjičenog za sabotažu Sjevernog toka

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N1 Info
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20. kol. 2026. 10:58
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PIXSELL
Srecko Niketic/PIXSELL

Volodymyr Zhuravlov je ukrajinski državljanin i profesionalni ronilac uhićen je jučer u Puli, pod sumnjom da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 2022. godine

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Europski nalog za njegovo uhićenje izdalo je Njemačko savezno tužiteljstvo tereteći ga za izazivanje eksplozija, protuustavnu sabotažu i uništavanje infrastrukture. Njemački istražitelji sumnjiče Zhuravlova da je bio dio tima ronioca koji su u rujnu 2022. godine postavili eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i 2 u Baltičkom moru, blizu danskog otoka Bornholma.

Uhićenje Ukrajinca zbog sabotaže Sjevernog toka

PIXSELL
PIXSELL
PIXSELL
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Za prijevoz i operaciju navodno je korištena unajmljena jedrilica. Zhuravlov je krajem 2025. godine bio uhićen u Poljskoj. Međutim, poljski je sud je odbio njegovu ekstradiciju Njemačkoj, sve je podržao Doland Tusk izjavivši da izručenje nije u nacionalnom interesu Poljske te da plinovode uopće nije trebalo graditi.

S obzirom na to da države članice EU-a izravno rješavaju europske naloge za uhićenje, slučaj je trenutačno pred sudom u Puli koji provodi postupak verifikacije identiteta i odlučuje o njegovu izručenju Njemačkoj

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Teme
pula rat u ukrajini sjeverni tok ukrajina volodymyr zhuravlov

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