BIZARAN OBRAT
Uhićeni Ukrajinac u Puli bio na setu filma o sabotaži Sjevernog toka u kojem glume Penn i Brody?
Ukrajinski ronilac Volodimir Žuravljov, osumnjičen za sudjelovanje u eksplozijama plinovoda Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2, uhićen je u Puli tijekom snimanja filma „Snake Island“, političkog trilera inspiriranog upravo tim događajima, u kojem glume Sean Penn i Adrien Brody.
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U Puli je policija u srijedu uhitila još jednog osumnjičenika za eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u rujnu 2022. Riječ je o ukrajinskom državljaninu Volodimiru Žuravljovu, profesionalnom roniocu, kojeg njemačko državno odvjetništvo sumnjiči da je bio dio skupine od šest osoba koja je postavila eksploziv na plinovode u blizini otoka Bornholma.
Posebno je zanimljivo da je Žuraljov uhićen tijekom snimanja filma „Snake Island“, koji se upravo u Puli bavi pričom inspiriranom eksplozijama na Sjevernom toku, piše njemački portal LTO. U Hrvatskoj su početkom kolovoza počeli radovi na političkom trileru u kojem glume Sean Penn i Adrien Brody, a režira ga Doug Liman, poznat po filmu „Bourneov identitet“.
Film prati ukrajinske ronioce koji se upuštaju u opasnu podvodnu misiju, a snimanje se nakon Zagreba preselilo u Pulu, gdje su se, kako se pretpostavlja, snimale podvodne scene.
Nakon izručenja iz Hrvatske, osumnjičeni bi trebao biti izveden pred suca Saveznog vrhovnog suda u Njemačkoj
Njemačke vlasti Žuraljova traže na temelju europskog uhidbenog naloga iz 2024. godine. Sumnjiče ga da je sudjelovao u ronjenjima tijekom kojih su postavljene eksplozivne naprave. One su 26. rujna 2022. eksplodirale na dubini od oko 80 metara i teško oštetile oba plinovoda.
Ovo je već treći pokušaj njegova uhićenja. Njemački istražitelji prvi su ga pokušali privesti 2024. u Poljskoj, no pobjegao je u Ukrajinu. Uhićen je ponovno 2025., ali nije izručen Njemačkoj nakon odluke poljskog suda.
Nakon izručenja iz Hrvatske osumnjičeni bi trebao biti izveden pred istražnog suca njemačkog Saveznog vrhovnog suda, piše LTO. On je ranije javno negirao bilo kakvu povezanost s napadom.
Njemačke vlasti još nisu utvrdile tko je točno naredio eksploziju. Savezni vrhovni sud ranije je zaključio da postoje snažni razlozi za sumnju da je akcija bila državno organizirana i vođena, a nije isključio ni mogućnost da se eksplozija pravno tretira kao ratni zločin.
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