Uhićeni Ukrajinac u Puli bio na setu filma o sabotaži Sjevernog toka u kojem glume Penn i Brody?

U Puli je policija u srijedu uhitila još jednog osumnjičenika za eksplozije na plinovodima Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2 u rujnu 2022. Riječ je o ukrajinskom državljaninu Volodimiru Žuravljovu, profesionalnom roniocu, kojeg njemačko državno odvjetništvo sumnjiči da je bio dio skupine od šest osoba koja je postavila eksploziv na plinovode u blizini otoka Bornholma.