Ukrajincu uhićenom zbog napada na Sjeverni tok određen istražni zatvor

Miloš je potvrdio da do izručenja neće doći prije rješenja o žalbi te dodao da je obrana danas istaknula, a to će biti i predmetom u daljnjem postupku, kako Njemačka na temelju istih činjenica i iste pravne kvalifikacije traži izručenje, a temeljem toga u Poljskoj je ono odbijeno. "To su dva temeljna razloga koje smo mi danas elaborirali i to će biti predmetom daljnjeg postupka", dodao je Miloš.