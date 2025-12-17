Ova stara igračka na tavanu mogla bi vrijediti bogatstvo ako je još uvijek imate

Vjerojatno se pitate je li moguće da igračka kojom su se vaša djeca ili vi igrali prije nekoliko desetljeća vrijedi više od rabljenog automobila. Odgovor je potvrdan. Ako u svojoj kolekciji posjedujete originalnu Barbie lutku iz 1959. godine, ovisno o njezinu stanju, mogli biste biti bogatiji i do 23.000 eura. Svijet kolekcionarstva neumoljiv je, ali i vrlo darežljiv prema onima koji su sačuvali ove ikone pop-kulture, piše krstarica.com.