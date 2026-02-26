Antunović: Nisam išla u Izrael kao ministrica. Nervirala me agresivnost kojom su nudili naoružanje

Željka Antunović, bivša ministrica obrane, bila je gošća Novog dana kod Nine Kljenak, gdje je komentirala (ne)suradnju predsjednika i premijera.
Oglas
"Ja mislim da se ovdje radi o elementarnom nedostatku ili nepostojanju usuglašene vanjske politike RH. Dok Milanović s pravom osuđuje Izrael, s druge strane je benevolentan prema Rusiji i misli da Hrvatska ne treba sudjelovati u sankcijama prema Rusiji.
Istovremeno, premijer nije benevolentan prema Rusiji, ali nema takav stav prema istom ratu, istom sukobu, istom neljudskom odnosu - razlika je samo u tome što je jedan rat na području Europe, a drugi nije", započela je razgovor Antunović.
"Anušić nije trebao ići u Izrael"
Dodala je kako smatra da nije pametno što je Anušić otišao u Izrael.
"Nije mudro i izaziva polemike, ne samo na političkoj razini nego i u društvu", kaže Antunović i nastavlja:
"Nisam sto posto sigurna, ali mislim da ne postoji nijedan ministar obrane koji nije bio u posjetu Izraelu.
Ja nisam bila, ali ciljano. Jako me nervirala agresivnost Izraela koji je stalno nudio svoje naoružanje i opremu, a mi u tom trenutku i nismo imali previše sredstava da bi se krenulo u ozbiljnu modernizaciju i nisam smatrala da je svrsishodno da idem turistički u Izrael", objasnila je.
Složila se da se u politici uvijek moraju raditi kompromisi, ali je rekla da oni moraju biti dosljedni.
"Procjenjuje se ozbiljnost i pouzdanost partnera s kojim se surađuje. Što bi se dogodilo da neki naš ministar krene zbog gospodarskih interesa u Rusiju? To bi sa stajališta Vlade bilo neprihvatljivo, ali nisam sigurna da bi predsjednik prosvjedovao kao što sad prosvjeduje oštro", kaže Antunović.
"Plenković i Milanović nanose štetu oružanim snagama RH"
Govori i da ovakav odnos dva ključna čovjeka u hrvatskoj politici nanosi ogromnu štetu oružanim snagama RH.
"Ja bih rekla da je to poigravanje i igranje s nacionalnom sigurnošću RH", govori Antunović i nastavlja:
"Naša dva predsjednika se ne drže Ustava, on im ne predstavlja ništa, pa se onda ne trebamo čuditi da taj Ustav ne predstavlja ništa ni nekim marginalnim saborskim zastupnicima koji bez problema rade svoj PR koristeći fašističke simbole i pozdrave", kaže Antunović i dodaje da se toga trebamo sramiti.
"I posebno onda kada ministar obrane govori da je to prihvatljivo i kad to spojite s njegovim odlaskom u Izrael gdje se pristojno poklonio žrtvama holokausta, ali je isto tako relativizirao sve ostale žrtve - on je rekao totalitarnih, ali ja ću reći fašističkih režima", kaže Antunović.
"HDZ je novcem kupovao one koji su pretrčavali"
"Nažalost, ne borimo se da ispravimo greške iz prošlosti nego činimo sve veće propuste", govori Antunović te za kraj osvrnula na očuvanje vladajuće većine i rekla da nije istina da se tkzv. "pretrčavanje" nije događalo i u prošlosti.
"Itekako je bilo prisutno. Ja sam u Sabor ušla '95 i u to vrijeme je HDZ novcem kupovao one koji su pretrčavali", zaključila je Antunović.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas