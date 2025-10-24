AfD pod teškim optužbama: Špijunažom ispunjavaju naloge Kremlja?

Höcke je oštro odbacio optužbe ministra Maiera. Na svom Facebook profilu optužio je političara SPD-a Maiera da ima problem s pravnom državom. „Nema dokaza za svoje tvrdnje. Njega zapravo smeta to što oporba radi ono što joj je ustavna dužnost: nadzire rad vlade i, kada je potrebno, kritizira.“ Prema Höckeu, pitanja upućena ministarstvima služe i pripremi AfD-a za preuzimanje vlasti.