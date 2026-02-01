Njemački znanstvenik razvio zastrašujući scenarij "Ako Rusija pobijedi": Sve kreće napadom na Narvu 2028.

A ta predviđanja svakako nisu lijepa. Ohrabreni pobjedom za zelenim stolom, odnosno ispunjenjem svojih primarnih ciljeva u Ukrajini, ali i činjenicom kako su zapad i NATO savez razjedinjeni pod sadašnjom američkom administracijom, Masala očekuje kako će Moskva pokušati iskoristiti sve te okolnosti kako bi načeli, a možda čak i do kraja pokopali NATO savezništvo. S opaskom da je ovaj scenarij pisan prije nedavnih zbivanja oko Grenlanda, pri čemu su se u odnosima SAD-a i europskih saveznika već pojavile prilično ozbiljne pukotine, koje scenarij ne uzima u obzir. A koje mu daju još veću vjerojatnost.