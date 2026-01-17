Parlamentu upućen prijedlog za izlazak europske zemlje iz NATO-a

Članica stranke Nepokorena Francuska i potpredsjednica Narodne skupštine, Clémence Guette, pokrenula je inicijativu kojom se traži da zemlja izađe iz NATO-a iz više razloga.
U Francuskoj je prvi put podnesen parlamentarni prijedlog koji poziva na povlačenje zemlje iz NATO-a. Inicijativu je pokrenula potpredsjednica Narodne skupštine i članica stranke Nepokorena Francuska, Clémence Guette.
Predlaže raskid s vojnim savezom, i to u trenutku otvorenih sumnji u ulogu SAD-a unutar saveza, kao i u smjer europske sigurnosne politike.
Guette je prilikom obrazlaganja prijedloga u Skupštini navela da politika SAD-a, uključujući nezakonitu otmicu predsjednika Venezuele, prijetnje Grenlandu, sankcije europskim dužnosnicima i nametanje trgovinskih sporazuma pokazuje da SAD efikasno dodjeljuje EU-u status zavisne države.
Smatra da članstvo Francuske u NATO-u izlaže zemlju strateškom riziku te da bi je ono moglo uvući u sukobe koji nisu u skladu s njezinim interesima, piše news.az, a prenosi Dnevnik.hr.
"Izlazak iz NATO-a omogućio bi Francuskoj da povrati vojnu i diplomatsku neovisnost, postane nesvrstana sila i, zahvaljujući nuklearnom odvraćanju, samostalno brani svoj teritorij", poručila je zastupnica.
Istovremeno, naglasila je, raskid sa savezom ne znači izolaciju, već bi Francuska mogla povećati svoj međunarodni utjecaj i promovirati mirovne inicijative zemljama francuskog govornog područja, UN-u i drugdje.
Politički kontekst pokazuje da takav potez nije nemoguć: lijevi savez ima najjaču suradnju u Narodnoj skupštini, dok desna stranka Nacionalno okupljanje također u posljednje vrijeme kritizira NATO i njegov smjer.
Predsjednik Francuske, Emmanuel Macron, više puta izražavao je sumnju u smjer saveza, a 2019. godine NATO je opisao kao "moždano mrtav".
