Oglas

MISLIO NA CEUTU

Nova poruka Maroka uznemirila Španjolsku: Ministar pred kraljem govorio o oslobođenju okupiranih gradova

author
N1info
|
26. kol. 2026. 09:28
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
000_C3T763M
HENRY NICHOLLS/AFP

Marokanski ministar islamskih poslova Ahmed Tufik ponovno je otvorio pitanje Ceute i Melille, govoreći pred kraljem Mohamedom VI. o "svetoj borbi" za oslobođenje "okupiranih gradova" na atlantskoj obali.

Oglas

Tufik je to rekao tijekom vjerske svečanosti u Kraljevskoj palači u Rabatu povodom blagdana Eid al-Maulid, kojim se obilježava rođenje proroka Muhameda. Svečanosti su nazočili kralj Mohamed VI., prijestolonasljednik Mulaj Hasan i premijer Aziz Ahanuh, navodi Europa Press.

U svom govoru Tufik je spomenuo dvojicu islamskih učenjaka rođenih u Ceuti prije nego što je taj grad 1580. godine došao pod španjolsku vlast. Govoreći o djelima imama Al-Džazulija, rekao je da su njegove molitve Marokanci koristili u svojoj "svetoj borbi za oslobođenje okupiranih gradova smještenih uz Atlantski ocean".

Iako Tufik u toj izjavi nije izrijekom spomenuo Ceutu i Melillu kao gradove koje treba "osloboditi", španjolski mediji njegove su riječi protumačili kao novu poruku u kontekstu dugogodišnjih marokanskih teritorijalnih pretenzija prema dvama španjolskim gradovima. El País navodi da je ministar na njih aludirao upravo spominjanjem učenjaka rođenih u Ceuti i povijesti grada.

'Sveta borba' i 'oslobođenje okupiranih gradova' odnosio se na Ceutu i Melillu

Španjolska javna televizija RTVE također je izvijestila da se izraz o "svetoj borbi" za oslobođenje "okupiranih gradova" odnosio na Ceutu i Melillu.

Tufikove riječi dolaze nakon što je marokanski ministar pravosuđa Abdellatif Uahbi posljednjih tjedana govorio o "povijesnim i geografskim pravima" Maroka na Ceutu i Melillu te pozvao na razgovore sa Španjolskom o tom pitanju, navodi Europa Press.

Na sve veći pritisak iz Rabata reagirali su i španjolski dužnosnici. Ministrica obrane Margarita Robles poručila je u španjolskom parlamentu da su Ceuta i Melilla "Španjolska i nedodirljive" te da će Madrid odlučno odgovoriti na svako ugrožavanje španjolskog suvereniteta.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ahmed tufik ceuta maroko španjolska

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ