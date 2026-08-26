MISLIO NA CEUTU
Nova poruka Maroka uznemirila Španjolsku: Ministar pred kraljem govorio o oslobođenju okupiranih gradova
Marokanski ministar islamskih poslova Ahmed Tufik ponovno je otvorio pitanje Ceute i Melille, govoreći pred kraljem Mohamedom VI. o "svetoj borbi" za oslobođenje "okupiranih gradova" na atlantskoj obali.
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Tufik je to rekao tijekom vjerske svečanosti u Kraljevskoj palači u Rabatu povodom blagdana Eid al-Maulid, kojim se obilježava rođenje proroka Muhameda. Svečanosti su nazočili kralj Mohamed VI., prijestolonasljednik Mulaj Hasan i premijer Aziz Ahanuh, navodi Europa Press.
U svom govoru Tufik je spomenuo dvojicu islamskih učenjaka rođenih u Ceuti prije nego što je taj grad 1580. godine došao pod španjolsku vlast. Govoreći o djelima imama Al-Džazulija, rekao je da su njegove molitve Marokanci koristili u svojoj "svetoj borbi za oslobođenje okupiranih gradova smještenih uz Atlantski ocean".
Iako Tufik u toj izjavi nije izrijekom spomenuo Ceutu i Melillu kao gradove koje treba "osloboditi", španjolski mediji njegove su riječi protumačili kao novu poruku u kontekstu dugogodišnjih marokanskih teritorijalnih pretenzija prema dvama španjolskim gradovima. El País navodi da je ministar na njih aludirao upravo spominjanjem učenjaka rođenih u Ceuti i povijesti grada.
'Sveta borba' i 'oslobođenje okupiranih gradova' odnosio se na Ceutu i Melillu
Španjolska javna televizija RTVE također je izvijestila da se izraz o "svetoj borbi" za oslobođenje "okupiranih gradova" odnosio na Ceutu i Melillu.
Tufikove riječi dolaze nakon što je marokanski ministar pravosuđa Abdellatif Uahbi posljednjih tjedana govorio o "povijesnim i geografskim pravima" Maroka na Ceutu i Melillu te pozvao na razgovore sa Španjolskom o tom pitanju, navodi Europa Press.
Na sve veći pritisak iz Rabata reagirali su i španjolski dužnosnici. Ministrica obrane Margarita Robles poručila je u španjolskom parlamentu da su Ceuta i Melilla "Španjolska i nedodirljive" te da će Madrid odlučno odgovoriti na svako ugrožavanje španjolskog suvereniteta.
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