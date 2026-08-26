U svom govoru Tufik je spomenuo dvojicu islamskih učenjaka rođenih u Ceuti prije nego što je taj grad 1580. godine došao pod španjolsku vlast. Govoreći o djelima imama Al-Džazulija, rekao je da su njegove molitve Marokanci koristili u svojoj "svetoj borbi za oslobođenje okupiranih gradova smještenih uz Atlantski ocean".