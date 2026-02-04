Medvedev uoči isteka posljednjeg nuklearnog sporazuma sa SAD-om: "Winter is coming"

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Ruske sigurnosne vijeća i bivši predsjednik koji je 2010. potpisao nuklearni sporazum New START s američkim predsjednikom Barackom Obamom, na društvenoj mreži X poručio je zajedno sa slikom poruku „Winter is coming“ – aludirajući na ozbiljnost situacije nakon isteka posljednjeg nuklearnog ugovora između Rusije i SAD-a.
Taj sporazum, New START (Novi Ugovor o smanjenju strateškog naoružanja), bio je posljednji preostali bilateralni dogovor koji je ograničavao strateške nuklearne arsenale Moskve i Washingtona, uključujući broj raspoređenih bojevih glava i sustava za isporuku te službeno istječe sutra, u četvrtak 5. veljače 2026.
Medvedev je poruku nekoliko sati uoči isteka ugovora, što znači da prvi put od ranih 1970-ih više ne postoji nikakav pravno obvezujući sporazum koji ograničava američki i ruski strateški nuklearni arsenal.
"To je to. Prvi put od 1972. godine, Rusija (bivši SSSR) i SAD nemaju ugovor kojim se ograničavaju strateške nuklearne snage. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, Novi START – sve je u prošlosti", napisao je.
That's it. For the first time since 1972, Russia (the former USSR) and the US have no treaty limiting strategic nuclear forces. SALT 1, SALT 2, START I, START II, SORT, New START – all in the past. pic.twitter.com/D3TBZM9ffC— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 4, 2026
Povećan rizik za novu utrku u naoružanju
Kako piše Chatham House, New START je bio ključan za stabilnost — potpisan 2010. u Pragu i dodatno potvrđen produženjem 2021., ugovor je ograničavao broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1.550 po svakoj od strana, uz stroga pravila verifikacije i razmjene podataka. Bez tog sporazuma SAD i Rusija više nisu zakonski obvezne držati svoje strateške nuklearne arsenale u okviru dogovorenih granica, što se nije dogodilo otkako su potpisani prvi ugovori o kontroli naoružanja (npr. SALT i START), , piše Tportal.
Analitičari upozoravaju da bi kraj dogovora mogao destabilizirati dugogodišnje mehanizme kontrole naoružanja, povećati rizik od pogrešnih procjena i potaknuti obnovu utrke u nuklearnom naoružanju — posebno s obzirom na rastuće nuklearne kapacitete država poput Kine.
Ranije je Rusija ponudila da i nakon isteka ugovora nastavi poštovati njegove ključne odredbe još jednu godinu, ali nema formalnog odgovora SAD-a, što dodatno otežava nastojanja za postizanjem novog dogovora, kako je pisaoForeign Policy.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
