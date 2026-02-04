Medvedev uoči isteka posljednjeg nuklearnog sporazuma sa SAD-om: "Winter is coming"

Kako piše Chatham House, New START je bio ključan za stabilnost — potpisan 2010. u Pragu i dodatno potvrđen produženjem 2021., ugovor je ograničavao broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1.550 po svakoj od strana, uz stroga pravila verifikacije i razmjene podataka. Bez tog sporazuma SAD i Rusija više nisu zakonski obvezne držati svoje strateške nuklearne arsenale u okviru dogovorenih granica, što se nije dogodilo otkako su potpisani prvi ugovori o kontroli naoružanja (npr. SALT i START), , piše Tportal.