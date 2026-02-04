Oglas

potpisan 2010. godine

Medvedev uoči isteka posljednjeg nuklearnog sporazuma sa SAD-om: "Winter is coming"

author
N1 Info
|
04. velj. 2026. 21:33
Dmitrij Medvedev
Sputnik/Yekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Dmitrij Medvedev, zamjenik predsjednika Ruske sigurnosne vijeća i bivši predsjednik koji je 2010. potpisao nuklearni sporazum New START s američkim predsjednikom Barackom Obamom, na društvenoj mreži X poručio je zajedno sa slikom poruku „Winter is coming“ – aludirajući na ozbiljnost situacije nakon isteka posljednjeg nuklearnog ugovora između Rusije i SAD-a.

Taj sporazum, New START (Novi Ugovor o smanjenju strateškog naoružanja), bio je posljednji preostali bilateralni dogovor koji je ograničavao strateške nuklearne arsenale Moskve i Washingtona, uključujući broj raspoređenih bojevih glava i sustava za isporuku te službeno istječe sutra, u četvrtak 5. veljače 2026.

Medvedev je poruku nekoliko sati uoči isteka ugovora, što znači da prvi put od ranih 1970-ih više ne postoji nikakav pravno obvezujući sporazum koji ograničava američki i ruski strateški nuklearni arsenal.

"To je to. Prvi put od 1972. godine, Rusija (bivši SSSR) i SAD nemaju ugovor kojim se ograničavaju strateške nuklearne snage. SALT 1, SALT 2, START I, START II, ​​SORT, Novi START – sve je u prošlosti", napisao je.

Povećan rizik za novu utrku u naoružanju

Kako piše Chatham House, New START je bio ključan za stabilnost — potpisan 2010. u Pragu i dodatno potvrđen produženjem 2021., ugovor je ograničavao broj raspoređenih strateških nuklearnih bojevih glava na 1.550 po svakoj od strana, uz stroga pravila verifikacije i razmjene podataka. Bez tog sporazuma SAD i Rusija više nisu zakonski obvezne držati svoje strateške nuklearne arsenale u okviru dogovorenih granica, što se nije dogodilo otkako su potpisani prvi ugovori o kontroli naoružanja (npr. SALT i START), , piše Tportal.

Analitičari upozoravaju da bi kraj dogovora mogao destabilizirati dugogodišnje mehanizme kontrole naoružanja, povećati rizik od pogrešnih procjena i potaknuti obnovu utrke u nuklearnom naoružanju — posebno s obzirom na rastuće nuklearne kapacitete država poput Kine.


Ranije je Rusija ponudila da i nakon isteka ugovora nastavi poštovati njegove ključne odredbe još jednu godinu, ali nema formalnog odgovora SAD-a, što dodatno otežava nastojanja za postizanjem novog dogovora, kako je pisaoForeign Policy.

