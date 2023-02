Novi potres u središnjoj Italiji

Područje središnje Italije nekoliko minuta nakon ponoći pogodio je potres.

Potres je bio magnitude 4.3 po Richteru.

Euromediteranski seizmološki centar (EMSC) je objavio kako je epicentar potresa bio udaljen 8 kilometara od grada Macerate, dok se potres dogodio na dubini od 2 kilometra.

🔔#Earthquake (#terremoto) M4.3 occurred 2 km S of #Macerata (#Italy) 3 min ago (local time 01:07:22). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/oFyiLVJuZc

🖥https://t.co/XaodYi2l7u pic.twitter.com/DiJu4iFejA