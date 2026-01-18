Ruski dužnosnici pozdravili su prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uvesti carine NATO saveznicima zbog Grenlanda, pri čemu je glavni pregovarač Kremlja za gospodarstvo Kiril Dmitrijev 17. siječnja izjavio da taj potez signalizira „kolaps“ transatlantskog saveza.
„Transatlantski savez je gotov“, napisao je Dmitrijev na platformi X, rugajući se predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen i pozivajući europske čelnike da ne „provociraju“ Trumpa.
Carine će stupiti na snagu 1. veljače i porasti na 25 % 1. lipnja, rekao je Trump. Prijetnje carinama uslijedile su samo nekoliko dana nakon što su europske snage iz Francuske, Njemačke i drugih zemalja počele pristizati u Grenland radi vojnih vježbi.
Bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, poznat po provokativnim ispadima, također je pozdravio Trumpovu retoriku, tumačeći je kao dokaz produbljivanja podjela unutar NATO-a, piše Kyiv Independent.
„SAD se sprema napasti Grenland, birajući sam otok umjesto nekakve atlantske solidarnosti“, rekao je Medvedev, dodajući da će europske zemlje biti „kažnjene carinama“ zbog oslanjanja na američku zaštitu.
Medvedev je i ranije ismijavao zapadno jedinstvo te pozivao Trumpa da brzo anektira Grenland, što odražava interes Moskve da iskoristi razdore između SAD-a i njegovih saveznika.
Grenland, s oko 56.000 stanovnika, već je domaćin američke vojne baze i dobiva na strateškoj važnosti kako se pojačava natjecanje u Arktiku.
Nekoliko država članica EU-a javno je podržalo Dansku otkako je Trump obnovio svoje prijetnje, što ukazuje na zabrinutost u Europi zbog mogućih posljedica po koheziju NATO-a.
Trump je inzistirao da bi NATO postao „snažniji i učinkovitiji“ kada bi Grenland bio pod američkom kontrolom, tvrdnju koju su europski čelnici odbacili.
