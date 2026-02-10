otvorena nova pitanja
Novi zapis u kojem Trump govori o Epsteinu: "Svi su znali da to radi"
Ubrzo nakon što je sredinom 2000-ih postala javna policijska istraga protiv Jeffreyja Epsteina, Donald Trump nazvao je Policijsku upravu Palm Beacha na Floridi kako bi izrazio zahvalnost, prema nedavno objavljenom dokumentu.
„Hvala Bogu što ga zaustavljate“, rekao je Trump, prema tom dokumentu. „Svi su znali da to radi", prenosi CNN.
Dokument — pisani zapis FBI-jeva intervjua koji je bivši načelnik policije okruga Palm Beach rekao Miami Heraldu da ga je predao 2019. godine — vjerojatno će potaknuti nova pitanja o tome kada je i što točno Trump znao o Epsteinu i njegovim zločinima. Predsjednik Trump i Bijela kuća više su puta rekli da je Trump prekinuo veze s Epsteinom početkom 2000-ih, smatrajući ga „jezivim likom“.
"Maxwell je zla i treba se usredotočiti na nju"
Miami Herald izvijestio je da je intervju zabilježen u dokumentu vođen s Michaelom Reiterom, čije je ime u dokumentu zacrnjeno. On je u vrijeme poziva bio načelnik policije Palm Beacha, a poziv se, prema Heraldu, dogodio oko 2006. godine. Prema FBI-jevu dokumentu, Trump mu je u tom razgovoru rekao da su ljudi u New Yorku znali da je Epstein odvratan. Također je rekao da je Epsteinova suradnica Ghislaine Maxwell bila „Epsteinova operativka“, dodavši o njoj: „ona je zla i treba se usredotočiti na nju“.
Trump je također rekao da je jednom bio u Epsteinovu društvu kada su bili prisutni tinejdžeri te da je „pobjegao otamo“, navodi se u dokumentu. Prema tom zapisu, Trump je bio jedan od „prvih ljudi“ koji su nazvali Policijsku upravu Palm Beacha kada se saznalo da istražuju Epsteina. Dokument je bio među milijunima stranica koje je Ministarstvo pravosuđa objavilo temeljem novog zakona koji je donio Kongres.
Bijela kuća je zahtjev za komentar uputila Ministarstvu pravosuđa. Dužnosnik Ministarstva pravosuđa rekao je: „Nismo upoznati ni s kakvim potvrdnim dokazima da je predsjednik kontaktirao policiju prije 20 godina.“ Privatna sigurnosna tvrtka Michaela Reitera odgovorila je na upit e-poštom: „Michael Reiter trenutačno ne sudjeluje u intervjuima.“
Ranije zanijekao da je imao ikakva saznanja o njegovim zločinima
Pitanje što je Trump znao o Epsteinu i njegovim zločinima opterećuje predsjednikov drugi mandat, u trenutku obnove interesa za ovaj slučaj i objave milijuna stranica dokumenata vezanih uz preminulog osuđenog seksualnog prijestupnika. Trump je rekao da su se on i Epstein družili 1990-ih i kretali u istim krugovima u Palm Beachu, prije nego što su se početkom 2000-ih razišli, što je rezultiralo time da je Trump izbacio Epsteina iz svog kluba Mar-a-Lago.
Trump je rekao da je do razlaza došlo zbog Epsteinovih pokušaja da preotme njegove zaposlenike, ali je zanijekao da je imao ikakva saznanja o njegovim zločinima.
„Koncept da netko uzima ljude koji su radili za mene je loš“, rekao je Trump novinarima u srpnju. „Ljudi su odvođeni iz spa-centra, zapošljavani kod njega, drugim riječima, nestajali.“
„Kad sam to čuo, rekao sam mu da ne želimo da uzima naše ljude – bilo da se radi o spa-centru ili ne. Ne želim da uzima ljude, i tada je bilo u redu, ali ne dugo nakon toga učinio je to ponovno i rekao sam mu: ‘van’“, rekao je Trump.
Trump je rekao da vjeruje kako je jedna od osoba koja je preuzeta bila Virginia Giuffre, jedna od najpoznatijih Epsteinovih žrtava koja je kasnije počinila samoubojstvo. No kasnije tog tjedna Trump je novinarima rekao da zapravo ne zna zašto su žene preuzimane iz njegova kluba.
Trumpov opis i reakcije u suprotnosti
Trumpov opis Maxwell kao „zle“ u dokumentu u suprotnosti je s njegovom reakcijom na njezino uhićenje 2020. godine. Tada je rekao: „Samo joj želim sve najbolje.“ Maxwell služi dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovanja ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
Iako je Maxwell tijekom svog posljednjeg svjedočenja pred Odborom za nadzor Zastupničkog doma iskoristila pravo da ne svjedoči (pozvala se na Peti amandman), njezin je odvjetnik rekao da bi bila spremna „u potpunosti i iskreno govoriti ako joj predsjednik Trump dodijeli pomilovanje“. U ranijem intervjuu s zamjenikom državnog odvjetnika Toddom Blancheom, Maxwell je rekla da „apsolutno nikada“ nije čula da je Epstein ili bilo tko drugi rekao da je Trump učinio išta neprimjereno.
Trump je u srpnju za CNN rekao da nije razmišljao o pomilovanju ili smanjenju kazne za Maxwell, iako to nije u potpunosti isključio.
„To je nešto o čemu nisam razmišljao“, rekao je. „Imam pravo to učiniti, ali to je nešto o čemu nisam razmišljao.“
