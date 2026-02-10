Novi zapis u kojem Trump govori o Epsteinu: "Svi su znali da to radi"

Miami Herald izvijestio je da je intervju zabilježen u dokumentu vođen s Michaelom Reiterom, čije je ime u dokumentu zacrnjeno. On je u vrijeme poziva bio načelnik policije Palm Beacha, a poziv se, prema Heraldu, dogodio oko 2006. godine. Prema FBI-jevu dokumentu, Trump mu je u tom razgovoru rekao da su ljudi u New Yorku znali da je Epstein odvratan. Također je rekao da je Epsteinova suradnica Ghislaine Maxwell bila „Epsteinova operativka“, dodavši o njoj: „ona je zla i treba se usredotočiti na nju“.