u ozbiljnoj je opasnosti
Epsteinova oluja mogla bi biti kobna za jednog svjetskog čelnika - to nije Trump
Britanski premijer Keir Starmer nikada nije bio dovođen u vezu s Jeffreyjem Epsteinom, no zbog njega se sada nalazi u ozbiljnoj opasnosti da ostane bez funkcije premijera.
Predsjednik Donald Trump, međutim, čije se ime pojavljuje u nekim istražnim dokumentima, nema takvih briga.
Dok se politička kriza produbljuje na istočnoj strani Atlantika, Epsteinove žrtve u Washingtonu se bore protiv institucionalne tromosti u potrazi za pravdom, piše CNN.
Ova razlika odražava relativnu političku snagu Trumpa i moguću egzistencijalnu slabost Starmera. Ona pokazuje da britanske političke institucije posvećene odgovornosti i istrazi funkcioniraju, dok Trumpova kontrola nad Ministarstvom pravosuđa i njegov čvrst stisak nad republikanskim Kongresom štite njega od kritičkog propitivanja.
Ali iznad svega, globalni pipci Epsteinovih dosjea, koji se sada protežu i do Norveške i Poljske, naglašavaju golem razmjer skandala koji se nastavlja širiti gotovo sedam godina nakon Epsteinove smrti.
I nije samo Starmer taj koji osjeća pritisak.
Javni bijes zbog veza s Epsteinom tako je jak u Ujedinjenom Kraljevstvu da je kralj Charles III oduzeo titule svom bratu i Epsteinovom prijatelju, bivšem princu Andrewu, te ga prisilio da napusti svoj dom na imanju Windsor Castle.
U Sjedinjenim Državama nije bilo sličnog izbacivanja nikoga tko ima veze s Epsteinom, kojeg su istražitelji proglasili samoubojstvom u zatvoru 2019. prije suđenja za seksualno trgovanje i zlostavljanje maloljetnica.
Najistaknutija osoba koja se suočila s posljedicama zbog prijateljstva s Epsteinom možda je bivši ministar financija Larry Summers. Nekadašnji predsjednik Sveučilišta Harvard povukao se prošle godine iz javnih obveza, rekavši da ga je sram, nakon što su e-mailovi s Epsteinom pokazali da je iznosio seksističke komentare i tražio romantične savjete.
Trump se u međuvremenu trudi staviti bijes iza sebe nakon što je Ministarstvo pravosuđa inzistiralo da neće biti daljnjih progona. Nema dokaza o bilo kakvom krivom djelu Trumpa, a vlasti nisu podigle optužbe protiv njega niti protiv ikoga drugog spomenutog u novootvorenim dosjeima.
Dok su neki navodi o Trumpu u Epsteinovim dosjeima benigni, drugi uključuju novootkrivene, neprovjerene optužbe za seksualni napad, kao i nove detalje o tome kako su neke Epsteinove žrtve opisivale svoje susrete s budućim predsjednikom.
Starmer u krizi
Takav rasplet u Velikoj Britaniji želi i sam Starmer.
Njegov premijerski mandat visio je o niti u četvrtak ujutro nakon pobune zastupnika njegove Laburističke stranke, koja je dodatno naštetila radu u Downing Streetu 10, već posrnulom od krize do krize.
Premijer je tijekom burne sjednice premijerskih pitanja u srijedu bio prisiljen priznati da je znao za prijateljstvo bivšeg ministra iz vlade Petera Mandelsona s Epsteinom - no unatoč tome ga je imenovao veleposlanikom u Washingtonu.
Starmer je prošle godine smijenio Mandelsona nakon ranijeg objavljivanja Epsteinovih dosjea, koji su pokazali da je nastavio podržavati svog prijatelja čak i nakon što je 2008. u Floridi osuđen za seksualne zločine.
No skandal se ponovno razbuktao ovog tjedna nakon što su novoobjavljeni dokumenti sugerirali da je Mandelson možda Epsteinu odao povjerljive informacije koje su mogle utjecati na tržišta, u jeku financijske krize 2008. godine. Takvi bi podaci za Epsteina i njegov krug s Wall Streeta bili neprocjenjivi. Mandelson se sada suočava s kaznenom istragom te je dao ostavku na članstvo u Domu lordova i Laburističkoj stranci.
"Mandelson je izdao našu zemlju, naš parlament i moju stranku“, rekao je Starmer u parlamentu.
Bivši veleposlanik u Washingtonu ispričao se zbog svog odnosa s Epsteinom u izjavi poslanoj BBC-ju prošlog mjeseca.
"Pogriješio sam što sam mu povjerovao nakon njegove presude i što sam nakon toga nastavio surađivati s njim. Nedvosmisleno se ispričavam ženama i djevojkama koje su patile“, rekao je Mandelson.
Ovaj je tjedan rekao da je istupio iz Laburističke stranke kako bi je poštedio "daljnje neugode“.
No Starmerov bijes zapravo ne objašnjava zašto su posljedice Epsteinove afere očito teže u Britaniji nego u Washingtonu, gdje su dosjei objavljeni.
Objašnjenje je da oluja koja bjesni u Britaniji u mnogim aspektima nije izravno o Epsteinu i njegovom navodnom trgovanju i zlostavljanju mladih djevojaka. Umjesto toga, to je skandalozna nit koja pogoršava trio dugogodišnjih melodrama koje već dominiraju britanskom politikom, medijima i javnim životom.
Ovo je priča o premijeru koji je već na posuđenom političkom vremenu manje od dvije godine nakon pobjede na izborima s ogromnom većinom. Njegov bolan nastup u parlamentu u srijedu učvrstio je narativ o vođi na rubu i pojačao spekulacije o izazovu njegovom vodstvu iznutra Laburističke stranke.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare