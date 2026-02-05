Epsteinova oluja mogla bi biti kobna za jednog svjetskog čelnika - to nije Trump

No skandal se ponovno razbuktao ovog tjedna nakon što su novoobjavljeni dokumenti sugerirali da je Mandelson možda Epsteinu odao povjerljive informacije koje su mogle utjecati na tržišta, u jeku financijske krize 2008. godine. Takvi bi podaci za Epsteina i njegov krug s Wall Streeta bili neprocjenjivi. Mandelson se sada suočava s kaznenom istragom te je dao ostavku na članstvo u Domu lordova i Laburističkoj stranci.