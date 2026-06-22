Novinari nahrupili u Downing Street: Starmer bi mogao objaviti ostavku

Toby Shepheard/REUTERS

Britanski premijer Sir Keir Starmer vratio se u Downing Street nakon vikenda provedenog u službenoj rezidenciji Chequers, dok se u političkim krugovima sve glasnije nagađa da bi uskoro mogao donijeti odluku o svojoj budućnosti na čelu vlade.

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Prema navodima britanskih medija, očekuje se da će Starmer tijekom dana odlučiti hoće li podnijeti ostavku na mjesto premijera. Istodobno, Andy Burnham danas će ponovno preuzeti zastupničku dužnost u parlamentu, što dodatno potiče nagađanja o mogućoj smjeni na vrhu Laburističke stranke.

Burnhamovi saveznici tvrde da želi preuzeti vodstvo već početkom rujna, dok je američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje Starmerovu ostavku te mu je poželio sreću.

100 laburista javno traži ostavku

Iz Downing Streeta zasad nema službene potvrde takvih navoda.

Britanski ministar gospodarstva izjavio je za Sky News da Starmer "promišlja političku stvarnost“, dok je broj laburističkih zastupnika koji javno traže njegov odlazak porastao na stotinu.

Novinarske ekipe jutros su se okupile ispred Downing Streeta u očekivanju moguće Starmerove objave o ostanku ili odlasku s dužnosti premijera.