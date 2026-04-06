oko 20 mjesta udara

Izraelski mediji tvrde da je Iran napao područje Tel Aviva kazetnim streljivom: "To je dugotrajna opasnost za civile"

Hina
06. tra. 2026. 12:37
Izraelski mediji izvijestili su da je Iran ponovno upotrijebio kazetno streljivo u novom raketnom napadu na područje Tel Aviva u ponedjeljak rano ujutro, piše novinska agencija dpa.

U blizini Tel Aviva bilo je oko 20 mjesta udara, izvijestila je novinska stranica ynet. Nekoliko ljudi je ozlijeđeno, uključujući ženu koja je zadobila teške ozljede, priopćile su hitne službe Magen David Adom. Pogođena je i škola u gradu Tel Avivu.

Vojni glasnogovornik također je rekao da je vrlo vjerojatno da je korišteno kazetno streljivo.

Na sjeveru je također bilo oko 10 mjesta udara u području Haife nakon iranskog napada kazetnim streljivom, izvijestio je ynet. Navedeno je da se nekoliko automobila zapalilo.

Tijekom noći, dvije osobe su pronađene mrtve u zgradi u Haifi nakon što je iranski projektil pogodio to mjesto u ranijem napadu.

Nevladina organizacija Human Rights Watch nedavno je osudila iranske napade kazetnim streljivom na izraelske gradove, rekavši da bi to mogao biti ratni zločin.

„Iranska upotreba kazetnog streljiva u naseljenim područjima Izraela predstavlja predvidivu i dugotrajnu opasnost za civile“, rekao je Patrick Thompson, istraživač kriza, sukoba i oružja pri Human Rights Watchu.

„Male bombe kazetnog streljiva raspršuju se na širokom području, što ih čini neselektivnima čime se krše ratni zakoni", rekao je Thompson, a prenijela dpa.

