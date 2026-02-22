Obitelj ubijenog u Mar-a-Lagu: "On je dobar dečko, mi smo veliki Trumpovi pristaše"

Marco Bello / REUTERS

Naoružani muškarac probio se vozilom kroz sigurnosni perimetar Mar-a-Laga, odmarališta predsjednika Donalda Trumpa u Palm Beachu na Floridi, prije nego što je u nedjelju rano ujutro ubijen iz vatrenog oružja, priopćio je glasnogovornik američke Tajne službe. Trump se u tom trenutku nije nalazio ondje, već je bio u Bijeloj kući u Washingtonu.

Muškarac, u ranim dvadesetima i podrijetlom iz Sjeverne Karoline, imao je kanister s benzinom i sačmaricu, rekao je glasnogovornik Anthony Guglielmi. Obitelj ga je nekoliko dana ranije prijavila kao nestalog, a istražitelji vjeruju da je krenuo prema jugu i usput nabavio sačmaricu.

Guglielmi je rekao da je nakon incidenta, koji se dogodio oko 1:30 ujutro, u vozilu pronađena kutija za oružje.

Ubijeni muškarac identificiran je kao 21-godišnji Austin Tucker Martin, prema riječima osobe upoznate sa slučajem. Ta je osoba govorila pod uvjetom anonimnosti jer nije bila ovlaštena javno iznositi detalje istrage.

Trump se i ranije suočavao s prijetnjama po život, uključujući dva pokušaja atentata tijekom kampanje 2024. godine. Iako predsjednik često provodi vikende u svom odmaralištu, on i prva dama Melania Trump bili su u Bijeloj kući kada je došlo do proboja na Mar-a-Lagu.

Istražitelji rade na izradi psihološkog profila

Muškarac je ušao na sjeverna vrata posjeda u trenutku kada je drugo vozilo izlazilo te su ga zaustavila dvojica agenata Tajne službe i jedan zamjenik šerifa okruga Palm Beach, rekao je šerif okruga Palm Beach Ric Bradshaw.

“Naređeno mu je da ispusti ta dva predmeta koja je imao kod sebe. Tada je spustio kanister s benzinom i podigao sačmaricu u položaj za pucanje”, rekao je Bradshaw na kratkoj konferenciji za novinare. Dvojica agenata i zamjenik šerifa “upotrijebili su oružje kako bi neutralizirali prijetnju”.

FBI je pozvao stanovnike koji žive u blizini Mar-a-Laga da provjere svoje sigurnosne kamere kako bi utvrdili imaju li snimke koje bi mogle pomoći istražiteljima.

U objavi na platformi X, direktor FBI-ja Kash Patel rekao je da će ured “angažirati sve potrebne resurse” u istrazi.

Istražitelji rade na izradi psihološkog profila, a motiv je i dalje predmet istrage. Upitan je li osoba bila poznata policiji, Bradshaw je odgovorio: “Ne u ovom trenutku.”

U nedjelju poslijepodne vozila su blokirala ulaz na imanje koje se u javnim evidencijama vodi kao Martinova adresa, na kraju privatne ceste u Cameronu, u Sjevernoj Karolini.

FBI is dedicating all necessary resources in the investigation of this morning’s incident at President Trump’s Mar-A-Lago - where an armed individual was shot and killed after unlawfully entering the perimeter. We will continue working closely with @SecretService as well our… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 22, 2026

"On je dobar dečko, ne bi ni mrava ozlijedio"

Braeden Fields, Martinov rođak, reagirao je s nevjericom. Opisao je Martina kao tihog mladića, koji se bojao oružja i dolazio iz obitelji velikih Trumpovih pristaša.

“On je dobar dečko”, rekao je 19-godišnji Fields. Kazao je da su odrasli zajedno. “Ne mogu vjerovati da bi učinio nešto takvo. To je nevjerojatno”, rekao je Fields.

Rekao je da je Martin radio na lokalnom golf-igralištu i da je od svake plaće slao novac u dobrotvorne svrhe.

“Ne bi ni mrava ozlijedio. Ne zna ni koristiti oružje”, rekao je Fields.

Dodao je da njegov rođak nije raspravljao o politici.

“Mi smo veliki Trumpovi pristaše, svi mi. Svi”, rekao je Fields, ali njegov rođak bio je “jako tih, nikad zapravo nije govorio ni o čemu.”