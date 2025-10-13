Oglas

SLAVLJE U IZRAELU

Objavljene fotografije puštenih talaca

N1 Info
13. lis. 2025. 08:54
AFP
Menahem Kahana / AFP

Palestinska militantna skupina Hamas predala je u ponedjeljak sedam izraelskih talaca Međunarodnom odboru Crvenog križa u Gazi, rekao je dužnosnik uključen u operaciju, u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, kojim se u zamjenu treba pustiti na slobodu stotine Palestinaca iz zatvora.

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, dosad najveći korak prema okončanju dvogodišnjeg rata, ima za cilj utrti put trajnom miru prema planu od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi trebao sletjeti u Izrael ubrzo.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je fotografije zasad oslobođenih talaca.

hamas izrael taoci

