Objavljene fotografije puštenih talaca

Menahem Kahana / AFP

Palestinska militantna skupina Hamas predala je u ponedjeljak sedam izraelskih talaca Međunarodnom odboru Crvenog križa u Gazi, rekao je dužnosnik uključen u operaciju, u okviru prve faze sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, kojim se u zamjenu treba pustiti na slobodu stotine Palestinaca iz zatvora.

Sporazum o prekidu vatre između Izraela i Hamasa, dosad najveći korak prema okončanju dvogodišnjeg rata, ima za cilj utrti put trajnom miru prema planu od 20 točaka američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji bi trebao sletjeti u Izrael ubrzo.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je fotografije zasad oslobođenih talaca.

We’ve been waiting 738 days to say this:

Welcome home Alon, Eitan, Guy, Ziv, Gali, Omri, and Matan! pic.twitter.com/od8BbrMueb — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 13, 2025