FOTO, VIDEO / Trump u izraelskom parlamentu: Hvala Bibi, obavio si odličan posao

"Riješit ćemo i rat u Ukrajini"

Trumpov govor kratko je bio prekinut zbog incidenta.

"Steve Witkoff radi na ratu između Rusije i Ukrajine, ratu koji nikada ne bi započeo da sam ja bio predsjednik. Preuzeo sam taj grozan rat, mislio sam da će se to puno lakše riješiti, ali mi ćemo srediti i taj rat. Dogovorio sam sastanak s Putinom, pozvao sam ga i pitao je li Steve gotov. Nakon pet sati je izašao sa sastanka. Rekao je da su razgovarali o puno zanimljivih stvari. To je talent. On je doista izvrstan pregovarač i izvrstan čovjek."

Zahvalio je i svom zetu, ali i Marcu Rubiju: "Marco će ostati zapisan kao najbolji ministar vanjskih poslova u povijesti SAD-a, vjerujem u to."

"Okončali smo osam ratova, to je dobar osjećaj", kaže Trump.

"SAD ima najveću i najmoćniju vojsku"

"Moja osbonost se vrti oko zaustavljanja ratova. Nećemo započeti rat, ali ako uđemo u rat pobijedit ćemo kao što nikada do sada nitko nije pobijedio. SAD ima najveću i najmoćniju vojsku u povijesti svijeta, imamo oružje koje nitko nije ni sanjao, ali se nadam da ih nećemo morati koristiti. Imamo mnogo oružja i puno tog oružja smo dali Izraelu. Bibi me toliko puta zvao i pitao možeš li mi nabaviti ovo oružje, a za neka od njih nisam nikada ni čuo, ali smo ih proizveli. Oružje ste dobro koristili, postali se snažni i moćni, to je dovelo do mira", govori Trump.

Trump se prisjetio napada Hamasa 7. listopada u kojem su oteti izraelski taoci: "Bilo je to teško vrijeme za obitelji, ali sada je duga i bolna noćna mora završila, ne samo za Izraelce nego i za Palestince. Uzbudljivo vrijeme za Izrael, ali i za Bliski istok."

"Zajedno smo uništili najvećeg sponzora terorizma"

"Bacili smo 14 bombi na iranska nuklearna postrojenja i sravnili ih sa zemljom, to je potvrđeno. Zajedno smo uništili najvećeg sponzora terorizma u svijetu. Iran bi to oružje imao za dva mjeseca. Da se Iran dokopao nuklearnog oružja, danas ne bismo bili ovdje, imali bismo crni oblak iznad Izraela i Bliskog istoka, a sada taj oblak nemamo", govori Trump.

Dodaje da Iran želi mirovni sporazum: "Žele preživjeti, lako će se postići dogovor, sada ćemo se fokusirati na Rusiju."

"Izrael će, uz našu pomoć, postići sve što želi snagom oružja, pobijedili ste. Sada je vrijeme da se pobjeda nad teroristima preoblikuje u mir i uspješnost regije", tvrdi Trump.