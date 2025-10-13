FOTO, VIDEO / Trump u izraelskom parlamentu: Hvala Bibi, obavio si odličan posao

Svi živi taoci koje je Hamas držao u Pojasu Gaze oslobođeni su nakon 738 dana zatočeništva. Palestinski zatvorenici dočekani su s oduševljenjem u Ramali, na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon što su pušteni iz izraelskih zatvora. Američki predsjednik Donald Trump u Knessetu, izraelskom parlamentu u Jeruzalemu, održao je govor, a zbog incidenta kratko je bio prekinut.
- Bar Kupershtein
- Evyatar David
- Yosef-Chaim Ohana
- Segev Kalfon
- Avinatan Or
- Elkana Bohbot
- Maxim Herkin
- Nimrod Cohen
- Matan Zangauker
- David Cunio
- Eitan Horn
- Matan Angrest
- Eitan Mor
- Gali Berman
- Ziv Berman
- Omri Miran
- Alon Ohel
- Guy Gilboa-Dalal
- Rom Braslabski
- Ariel Konio
14:50
prije 2 min.
Stotine Palestinaca pušteno iz izraelskih zatvora, slavlje u Ramali i u Gazi
Palestinski zatvorenici dočekani su u ponedjeljak s oduševljenjem u Ramali, na okupiranoj Zapadnoj obali, nakon što su pušteni iz izraelskih zatvora.
Neki su rukama pokazivali znak pobjede, a većina je s osmijesima na licima izlazila iz autobusa koji ih je dovezao iz izraelskog zatvora do kulturnog centra u gradu u kojem je sjedište Palestinske samouprave.
„To je neopisiv osjećaj, ponovno rođenje“, rekao je AFP-u Mahdi Ramadan, nedavno oslobođeni zatvorenik, okružen svojim roditeljima.
Mnogima je to izlazak na slobodu nakon više godina, čak i desetljeća.
Oko stotinu ih je stiglo u Ramalu, neki su izgledali izgladnjelo i s vidljivim ozljedama.
Autobusi sa palestinskim zatvorenicima stigli su i u Gazu. Maskirani pojedinci, očito pripadnici Hamasa, došli su u bolnicu Nasser gdje su postavljeni pozornica i stolice za njihov doček.
13:56
prije 56 min.
Tko je dvojac koji je izazvao incident za vrijeme Trumpovog govora u Knessetu?
Sada je potvrđeno da je američkog predsjednika prekinuo Ayman Odeh, zastupnik u izraelskom parlamentu, prenosi Al Jazeera.
Više čitajte OVDJE.
13:27
prije 1h
Incident za vrijeme Trumpovog govora u Knessetu
Tijekom govora američkog predsjednika Donalda Trumpa u Knessetu dogodio se incident.
Više čitajte OVDJE.
13:09
prije 1h
Trump se obratio u izraelskom parlamentu
"Nakon dvije mučne godine 20 talaca vraća se u zagrljaj obitelji. 28 se vraća kako bi počivali u ovoj svetoj zemlji nakon toliko godina mraka, konačno su utihnule puške i konačno se vraća sunce nad ovom svetom zemljom. Ovo nije samo kraj jednog rat, ovo je kraj doba terora, a početak dobar vjere i nade. Ovo je zora novog Bliskog istoka i želim zahvaliti čovjeku nevjerojatnog patriotizma i hrabrosti, znate o kome govorim, samo je jedan jedini premijer Benjamin Netanyahu."
"Nije lako s njim surađivati, ali zato je tako velik. Hvala puno Bibi, obavio si odličan posao", dodao je Trump.
"Zlatno doba Izraela i Bliskog istoka"
"Izrazio bih zahvalnost svim nacijama arapskog i muslimanskog svijeta koje su se okupile kako bi utjecale da Hamas oslobodi taoce. Neobično je da to vidite, ali se to dogodilo. Ovo će se pamtiti kao trenutak kada se sve počelo mijenjati. To će biti zlatno doba Izraela i Bliskog istoka."
Američki predsjednik Donald Trump zahvalio je svim suradnicima: "Steve je izvrstan poslovan čovjek, ima pregovaračke vještine. Steve je sjajan tip, svi ga vole. Znam puno ljudi s odličnim pregovaračkim vještinama, ali ne biste s njima mogli postići mir na Bliskom istoku nego biste sada vodili Treći svjetski rat."
"Riješit ćemo i rat u Ukrajini"
Trumpov govor kratko je bio prekinut zbog incidenta.
"Steve Witkoff radi na ratu između Rusije i Ukrajine, ratu koji nikada ne bi započeo da sam ja bio predsjednik. Preuzeo sam taj grozan rat, mislio sam da će se to puno lakše riješiti, ali mi ćemo srediti i taj rat. Dogovorio sam sastanak s Putinom, pozvao sam ga i pitao je li Steve gotov. Nakon pet sati je izašao sa sastanka. Rekao je da su razgovarali o puno zanimljivih stvari. To je talent. On je doista izvrstan pregovarač i izvrstan čovjek."
Zahvalio je i svom zetu, ali i Marcu Rubiju: "Marco će ostati zapisan kao najbolji ministar vanjskih poslova u povijesti SAD-a, vjerujem u to."
"Okončali smo osam ratova, to je dobar osjećaj", kaže Trump.
"SAD ima najveću i najmoćniju vojsku"
"Moja osbonost se vrti oko zaustavljanja ratova. Nećemo započeti rat, ali ako uđemo u rat pobijedit ćemo kao što nikada do sada nitko nije pobijedio. SAD ima najveću i najmoćniju vojsku u povijesti svijeta, imamo oružje koje nitko nije ni sanjao, ali se nadam da ih nećemo morati koristiti. Imamo mnogo oružja i puno tog oružja smo dali Izraelu. Bibi me toliko puta zvao i pitao možeš li mi nabaviti ovo oružje, a za neka od njih nisam nikada ni čuo, ali smo ih proizveli. Oružje ste dobro koristili, postali se snažni i moćni, to je dovelo do mira", govori Trump.
Trump se prisjetio napada Hamasa 7. listopada u kojem su oteti izraelski taoci: "Bilo je to teško vrijeme za obitelji, ali sada je duga i bolna noćna mora završila, ne samo za Izraelce nego i za Palestince. Uzbudljivo vrijeme za Izrael, ali i za Bliski istok."
"Zajedno smo uništili najvećeg sponzora terorizma"
"Bacili smo 14 bombi na iranska nuklearna postrojenja i sravnili ih sa zemljom, to je potvrđeno. Zajedno smo uništili najvećeg sponzora terorizma u svijetu. Iran bi to oružje imao za dva mjeseca. Da se Iran dokopao nuklearnog oružja, danas ne bismo bili ovdje, imali bismo crni oblak iznad Izraela i Bliskog istoka, a sada taj oblak nemamo", govori Trump.
Dodaje da Iran želi mirovni sporazum: "Žele preživjeti, lako će se postići dogovor, sada ćemo se fokusirati na Rusiju."
"Izrael će, uz našu pomoć, postići sve što želi snagom oružja, pobijedili ste. Sada je vrijeme da se pobjeda nad teroristima preoblikuje u mir i uspješnost regije", tvrdi Trump.
12:59
prije 1h
Netanyahu: Izrael je platio visoku cijenu, ali napad Hamasa bio je katastrofalna pogreška
Benjamin Netanyahu kaže: "Naši neprijatelji sada razumiju koliko je Izrael moćan i odlučan.”
"Shvaćaju da je napad na Izrael 7. listopada bio katastrofalna pogreška”, rekao je, govoreći u Knesetu.
"Shvaćaju da je Izrael snažan i da će Izrael ostati ovdje.”
Netanyahu je rekao Knessetu da je Izrael platio "visoku cijenu” za rat u Gazi, ali je povratak talaca danas nazvao "veličanstvenim danom”.
"Na početku rata obećao sam da ću sve taoce vratiti kući”, rekao je.
"Danas, uz neophodnu pomoć, odlučnu i usredotočenu pomoć, neumornu pomoć predsjednika Trumpa, te uz nevjerojatnu žrtvu i hrabrost izraelskih vojnika, ispunjavamo to obećanje.”
12:38
prije 2h
Netanyahu zahvalio Trumpu
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu obratio se danas Knessetu, nazvavši ovaj dan "posebnim i emotivnim danom koji će zasigurno ostati zapisan u povijesti našeg naroda."
Poručio je kako će i ime Donalda Trumpa biti zapisano "ne samo u povijest Izraela, nego i u povijest čovječanstva“.
Netanyahu je istaknuo da su svi preživjeli taoci sada vraćeni u Izrael te je "osobno zahvalio“ američkom predsjedniku.
"Postoji mnogo razloga da vam zahvalim od vašeg posljednjeg posjeta“, rekao je, dodajući:
"Hvala vam što ste priznali izraelski suverenitet nad Golanskom visoravni i što ste branili Izrael od laži u Ujedinjenim narodima.“
Netanyahu je naglasio da je to "samo dio razloga“, istaknuvši da je Trump "najveći prijatelj kojega je država Izrael ikada imala u Bijeloj kući“.
"Nijedan američki predsjednik nije učinio više za Izrael, i kao što sam rekao u Washingtonu – razlika je golema“, rekao je Netanyahu.
Govoreći o Trumpovu mirovnom planu, opisao ga je kao prijedlog "koji otvara vrata povijesnom širenju mira u našoj regiji“.
Na kraju je poručio američkom predsjedniku: "Posvećen sam ovom miru.“
12:29
prije 2h
Predsjednik Knesseta: Trump je div židovske povijesti
Predsjednik Knesseta rekao je Donaldu Trumpu da je on "div židovske povijesti“.
"Osoba za koju se moramo vratiti dva i pol tisućljeća unatrag, u maglu vremena, da bismo pronašli paralelu“, kaže Amir Ohana.
"Židovski narod će vas se sjećati“, kaže Ohana Trumpu.
"Mi smo narod koji pamti; ono čemu svjedočimo daleko je od lokalne borbe – to je globalna borba, globalni sukob između snaga ekstremizma, radikalizma i fundamentalizma, te onih slobode, prava i demokracije.“
Ohana kaže Knessetu da "svijetu treba više osoba kao što je Trump".
12:21
prije 2h
Pogledajte kako su u izraelskom parlamentu dočekali Trumpa
Nakon što je Donald Trump ušao u plenarnu dvoranu Kneseta, dočekao ga je dugotrajan, višeminutni pljesak prisutnih koji je potrajao više od dvije minute.
Više čitajte OVDJE.
12:16
prije 2h
Netanyahu se neće pridružiti Trumpu na summitu u Egiptu
Ured premijera priopćio je da izraelski premijer neće otići u Egipat kako bi prisustvovao summitu o miru u Gazi i proslavi mirovnog sporazuma danas poslijepodne.
12:06
prije 2h
Trump se uskoro obraća u izraelskom parlamentu
