Odvjetnici Ghislaine Maxwell bore se protiv objave novih Epsteinovih dokumenata: "Ovo je neustavno"

Maxwell (64) je osuđena u prosincu 2021. i osuđena na 20 godina zatvora. Epstein je počinio samoubojstvo u saveznom pritvoru u kolovozu 2019., dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Maxwell je prošlog ljeta premještena iz saveznog zatvora na Floridi u zatvorski kamp nižeg stupnja sigurnosti u Teksasu nakon što je sudjelovala u dvodnevnim razgovorima s zamjenikom državnog odvjetnika Toddom Blancheom.