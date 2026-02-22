Maxwell služi zatvorsku kaznu
Odvjetnici Ghislaine Maxwell bore se protiv objave novih Epsteinovih dokumenata: "Ovo je neustavno"
Odvjetnici Ghislaine Maxwell, koja služi zatvorsku kaznu, bore se protiv zahtjeva za objavom 90.000 stranica dokumenata povezanih s osramoćenim financijerom Jeffreyjem Epsteinom i Maxwell, tvrdeći da je zakon korišten za prisilnu javnu objavu milijuna dokumenata neustavan.
Odvjetnici su kasno u petak podnijeli podneske saveznom sudu na Manhattanu kako bi pokušali spriječiti objavu dokumenata iz sada već zaključenog građanskog postupka za klevetu koji je prije deset godina pokrenula pokojna Epsteinova žrtva Virginia Giuffre protiv Maxwell. Ministarstvo pravosuđa nedavno je zatražilo od suca da ukine obvezu tajnosti tih spisa, piše AP.
Maxwellini odvjetnici navode da je Ministarstvo pravosuđa dokumente — koji su inače podlijegali nalozima o tajnosti — pribavilo na neprimjeren način tijekom kaznene istrage protiv Maxwell. Tvrde da dokumenti uključuju transkripte više od 30 iskaza danih pod prisegom te privatne informacije o financijskim i seksualnim pitanjima vezanima uz Maxwell i druge osobe.
Dio zapisa iz jednogodišnje razmjene dokaza u toj parnici već je ranije javno objavljen na temelju odluke saveznog žalbenog suda.
Maxwellini odvjetnici tvrde da zakon koji je Kongres usvojio u prosincu, a kojim se nalaže objava milijuna dokumenata povezanih s Epsteinom, krši ustavno načelo podjele vlasti.
„Kongres ne može zakonom oduzeti ovom Sudu ovlast niti ga osloboditi odgovornosti da štiti svoje spise od zlouporabe. Takvo postupanje krši načelo podjele vlasti“, napisali su odvjetnici Laura Menninger i Jeffrey Pagliuca o Zakonu o transparentnosti Epsteinovih spisa.
„Prema ustavnom načelu podjele vlasti, ni zakonodavna ni izvršna vlast ne smiju zadirati u sudsku vlast. Ta vlast uključuje ovlast konačnog i definitivnog rješavanja predmeta i sporova“, dodali su odvjetnici.
Objava dokumenata povezanih s Epsteinom iz kaznenih istraga, koja je započela prije nekoliko tjedana, dovela je do novih otkrića o Epsteinovu desetljećima dugom seksualnom zlostavljanju žena i maloljetnih djevojaka. Neke su žrtve prigovorile da su u dokumentima objavljena njihova imena i osobni podaci, dok su imena njihovih zlostavljača bila zacrnjena.
Članovi Kongresa žalili su se da je javnosti dostupno tek oko polovice postojećih dokumenata, mnogi s redakcijama, iako su dužnosnici Ministarstva pravosuđa tvrdili da je objavljeno sve, osim nekih spisa koji ne mogu biti javni dok sudac ne da odobrenje.
Giuffre je tvrdila da ju je Epstein podvodio drugim muškarcima, uključujući bivšeg princa Andrewa, danas poznatog kao Andrew Mountbatten-Windsor. Protiv Mountbatten-Windsora podnijela je tužbu 2021. godine, tvrdeći da su imali spolni odnos kada je imala 17 godina.
On je negirao njezine tvrdnje, a njih dvoje su 2022. godine postigli nagodbu. Prije nekoliko dana uhićen je i zadržan u pritvoru gotovo 11 sati zbog sumnje na nedolično postupanje vezano uz dijeljenje povjerljivih trgovinskih informacija s Epsteinom.
U memoarima objavljenima nakon što je prošle godine počinila samoubojstvo, Giuffre je napisala da su joj tužitelji rekli kako je nisu uključili u postupak protiv Maxwell za trgovinu ljudima jer nisu željeli da njezine optužbe odvuku pažnju poroti.
Maxwell (64) je osuđena u prosincu 2021. i osuđena na 20 godina zatvora. Epstein je počinio samoubojstvo u saveznom pritvoru u kolovozu 2019., dok je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja. Maxwell je prošlog ljeta premještena iz saveznog zatvora na Floridi u zatvorski kamp nižeg stupnja sigurnosti u Teksasu nakon što je sudjelovala u dvodnevnim razgovorima s zamjenikom državnog odvjetnika Toddom Blancheom.
Prije dva tjedna odbila je odgovarati na pitanja zastupnika Odbora za nadzor Zastupničkog doma tijekom iskaza putem videopoziva iz zatvorskog kampa, iako je putem izjave svojeg odvjetnika naznačila da je „spremna govoriti potpuno i iskreno“ ako joj se odobri pomilovanje.
